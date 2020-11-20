На пост главы мусорного оператора вернут уволенного год назад гендиректора

Первый руководитель Российского экологического оператора, который ушел в отставку из-за нехватки аппаратного веса, не позволившего получить необходимое финансирование, вернется на этот пост.

Денис Буцаев, который уже руководил Российским экологическим оператором (РЭО) с момента его создания, но уволился год назад, вернется на свой пост, пишет РБК со ссылкой на источники. Кандидатуру Буцаева внесли на рассмотрение председателя правительства Михаила Мишустина, о назначении должны объявить в ближайшее время.

РЭО был создан в январе 2019 г., компания курируют мусорную реформу, начавшуюся в то же время. Цель мусорной реформы —повысить долю переработки отходов и снизить долю их захоронения. Во всех регионах должны быть созданы территориальные схемы сбора, обработки и утилизации мусора, а также выбраны региональные операторы.

Экологический оператор под руководством Буцаева провел ревизию работы мусорных операторов в большинстве регионов, сформулировал и отправил на согласование меры по поддержке отрасли, говорил он перед своей отставкой в прошлом году. Потенциал новой системы обращения с ТКО он называл сопоставимым с крупнейшими инфраструктурными и технологическими реформами за 15–20 лет.

Отставка Буцаева была обусловлена нехваткой его аппаратного веса, чтобы РЭО получил финансирование, необходимое для создания инфраструктуры по вывозу, хранению и переработке мусора. Но вины экс-главы ведомства в этом нет — меры поддержки отрасли должны согласовать в Минфине, указывали источники РБК.

Последние пару месяцев Денис Буцаев был первым вице-губернатором Белгородской области и фактически исполнял обязанности главы региона, но его так и не назначили на этот пост.

После Буцаева новый гендиректор РЭО появился только в январе 2020 г., им стал Илья Гудков, но и его 30 октября отправили в отставку. Сообщалось, что на пост главы РЭО год назад рассматривалась и кандидатура Михаила Меня, экс-министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты.