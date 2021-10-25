Спасаемся от осенней хандры: шаги, которые стоит предпринять до похода к психологу

Настроение и жизненные силы на нуле, единственное, на что вы способны — лежать на диване и поглощать сладкое или жирное килограммами? Это началось с приходом осени? Поздравляем, это осенняя хандра.

С приходом осени настроение часто портится. Причин тому великое множество: и сокращение светового дня, и окончание отпускного сезона, и дождливая погода, и увеличение повседневных дел (дети идут в школы и детские сады, на работе стартует сезон новых проектов). Немудрено, что именно с приходом осенних дней многие люди понимают, что настроение падает, а сил совсем не остается. И с каждой осенней неделей состояние может только ухудшаться: погода становится все хуже, световой день все короче.

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Что такое осенняя хандра?

Осенней хандрой принято называть состояние бессилия и отсутствия настроения. Осень — красивое время года, но оценить его могут далеко не все.

Навалившиеся дела, темнота по утрам и вечерам, затянутое тучами небо и холодный ветер просто «добивают» многих. Один из признаков осенней депрессии — постоянное чувство озлобленности и бессилия. Вас бесят буквально все, но сделать с этим что-то физически нет возможности.

Люди начинают грустить и вспоминать обиды/проигрыши/неудачи. Ссорятся с близкими из-за ерунды или замыкаются в себе, пытаясь переварить навалившуюся волну инертности и тоски.

С чем связана осенняя хандра и что ее вызывает?

У такого осеннего упадка сил и настроения есть вполне объективные причины.

1. Сокращение светового дня

Организму становится мало света и солнца. Темно-серое небо в тучах эмоционально подавляет очень многих.

2. Недостаток солнца

Без него людям грустно, к тому же в организме начинает падать уровень витамина D, отвечающего за многие процессы в нашем организме.

3. Появление множества дел

Школа детей с уроками, необходимостью устаканивания расписания (дополнительные кружки, спортивные секции и работу родителей часто крайне сложно удачно совмещать) и психологическим напряжением из-за этого не добавляет сил и радости.

4. Новые траты

К холодному сезону нужно одеться и обуться. Отсутствие необходимых вещей и необходимость тратить на них деньги заставляет грустить очень многих.

5. Изменение меню

Осенью с наших столов резко пропадают множество ягод, овощей и фруктов, которые так радуют на протяжении лета. Это сказывается на работе организма: он получает меньше витаминов, минералов и клетчатки.

6. Меньше движения

Среднестатистический человек летом гуляет намного больше, чем в холодное время года. Само по себе нахождение на свежем воздухе, даже без активного движения, уже прекрасно влияет на наше самочувствие и настроение.

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Основные симптомы осенней хандры

Для того, чтобы бороться с осенней хандрой, нужно понять ее главные симптомы. Итак:

вы не хотите по утрам вставать с кровати;

у вас нет сил улыбнуться близким;

вам кажется, что все очень плохо и так будет всегда;

вместо встречи с близкими друзьями вы выбираете вечер дома в одиночестве;

вы слезливы и раздражительны;

вас раздражают люди вокруг без объективных причин;

вы постоянно хотите спать, чувствуете себя разбитым;

начали есть много жирного и сладкого, тянет на неполезную еду.

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Как побороть осеннюю хандру?

Для того, чтобы избавиться от осенней хандры, требуется приложить определенные усилия, но результат точно того стоит.

Осенняя хандра: бьем медикаментами

Стоит сдать анализ на витамины и проверить, достаточно ли их в организме. С осени всем россиянам рекомендовано пить витамин D (но перед приемом все же стоит сдать анализ), также успокоить нервы помогают витамины группы В, магний и цинк. Ну а витамин С прекрасно помогает иммунитету.

Подчеркиваем: не нужно просто покупать комплекс поливитаминов в аптеке. Важно проконсультироваться с врачом и, при необходимости, принимать нужную дозировку.

Еда и вкусняшки против осенней депрессии

Очень может быть, что аптечные препараты вам заменят свежие фрукты и овощи. Да, вкусные помидоры и огурцы покинули нас, но им на смену пришли тыква и свекла, редька и топинамбур.

Малину и клубнику заменяют клюква и брусника, арбузы и дыни — хурма и мандарины.

Кроме того, осень — время сбора орехов, от грецких до кедровых, они прекрасно поддерживают иммунитет и, за счет высокого содержания жиров, помогают спокойнее проживать суровые дождливые дни.

Добавим к этому домашнюю выпечку, которая одним своим запахом навевает приятные и теплые мысли и возможность вместо шашлыков на даче пригласить друзей на фаршированные мясом тыквы. Новое, интересное вкусное — открывайте любую кулинарную книгу и действуйте.

Бегом от хандры: не забываем про спорт

Увлечься печеньем и какао перед сном очень просто, в этой ситуации на помощь приходит спорт, который, к тому же, тоже прекрасно лечит от осеннего нежелания что-либо делать и кого-либо видеть.

Простая прогулка (даже под дождем) повысит уровень эндорфинов в организме. А бегать осенью просто прекрасно: воздух чистый и свежий, летняя жара покинула парки, дорожки еще не скользкие из-за снега и льда.

Прогулки в парках по желтым листьям входят в набор обязательных осенних спортивных нагрузок. Витаминный чай в термосе спасет от возможной прохлады.

Уют в доме и красота в зеркале

Поставьте в вазы цветы (хризантемы цветут до глубоких заморозков), зажгите свечи, постелите новые скатерти и пледы. Проведите генеральную уборку дома, переберите шкафы, протрите пыль со всех книг. Попались старые фотоальбомы? Прекрасно, это ли не повод пролистать их, вспомнить веселые события, немного погрустить и, насладившись моментом, позвонить родственникам или друзьям, с которыми не разговаривали уже очень давно?

Что еще поможет спастись от хандры?

Отлично поднимет настроение и покупка чего-то нового. Просто шарф или перчатки помогут создать новые образы и нравиться себе в зеркале. Яркий плащ или резиновые сапоги и вовсе позволят быть ярким пятном в дождливом городе, разве это не прекрасно?

Любимые фильмы, музыка, настольные и подвижные игры – про все это тоже не стоит забывать. К тому же осенью открывается театральный сезон (ведь пандемия однажды закончится, правда?).

Как не впасть в осеннюю хандру

На самом деле то, как вы встречаете и проживаете осень, сильно зависит от вашего общего психологического состояния.

Если вы близки к эмоциональному срыву, даже легкая непогода может нарушить баланс. Поэтому сильная осенняя хандра — повод всерьез задуматься, что с вами происходит и что на самом деле не нравится в жизни. Скорее всего, это никак не связано с тем, что за окном дождливо и серо.

Если состояние апатии сильное и простые шаги не помогают, вероятно, стоит обратиться к психологу или, для начала, поговорить по душам с кем-то близким и понимающим.

Осень — это не только дождь и серость. Это золотые листья и свежий прохладный воздух, возможность облачиться в любимый свитер и пить, наконец, много горячих напитков. Встречи с друзьями и посиделки с родственниками в эти дни полны особого тепла, а столы — новых блюд, насыщенных и пряных.