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Новости Екатеринбурга

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    В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей
    Ребенок хочет стать блогером или айтишником? Чем заняться школьникам этим летом
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