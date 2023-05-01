Новости Екатеринбурга

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Картина дня делового человека — самые важные события города, страны, мира
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in@dk.ru
19:39 05.07.2023
Банк Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции с места гнездования сапсанов
За два месяца трансляции ее зрители в прямом эфире наблюдали за появлением и выкармливанием птенцов, за тем, как орнитологи окольцевали соколят и за первыми полетами молодых сапсанов.
17:23 05.07.2023
Авторынок опять дорожает: правительство повышает утильсбор на машины
В Совете Федерации вновь поддержали идею о повышении утильсбора на автомобили. За его рост заплатит конечный потребитель, а собранные средства правительство направит в поддержку АвтоВАЗа.
#ЭКОНОМИКА
#ИНВЕСТИЦИИ
16:57 05.07.2023
«Мотив» проиграл суд шведскому производителю телекоммуникационного оборудования
Спор возник после начала СВО, когда компания Ericsson отказалась обслуживать оборудование, которое ранее поставила для уральского оператора сотовой связи.
#ТЕЛЕКОМ
#СУДЫ
16:43 05.07.2023
Ozon открыл в Армении продажу товаров из России
Армения стала пятой страной для Ozon. В перспективе маркетплейс планирует развивать свою логистическую инфраструктуру в странах СНГ, в том числе собственной службы доставки и сети ПВЗ.
#ЭКОНОМИКА
#ИНВЕСТИЦИИ
#ПРОИСШЕСТВИЯ
#НОВОСТИ
#РИТЕЙЛ
#ЭКОНОМИКА
#ПОЛИТИКА
#НОВОСТИ
16:03 05.07.2023
В Верхней Пышме застрелили директора завода. Предположительно — на рабочем месте
15:56 05.07.2023
Аналоги магазинов Zara Home и H&M Home откроются в России осенью. Инвестор проекта — Сбер
15:07 05.07.2023
Визовый центр Италии предупредил о медленной выдаче виз для россиян
Более 20 лет назад он основал компанию «Пластблок», которая занимается производством полистиролбетонных блоков, строительных материалов из полистиролбетона, а также проектирует и строит дома.
Новая российская сеть магазинов декора и товаров для дома была создана весной этого года. Поставщиками товаров станут те же фабрики, что делают продукцию для иностранных брендов.
Сроки обработки запросов на получение визы могут быть увеличены из-за «обстоятельств организационного и технического характера». В 2022 г. Италия выдала в России более 100 тыс. шенгенских виз.
#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
#ВЛАСТЬ
#АВИАОТРАСЛЬ
#НОВОСТИ
#БАНКРОТЫ
#ТОРГИ
14:38 05.07.2023
Елена Артюх может остаться в должности бизнес-обмудсмена на неограниченный срок
14:04 05.07.2023
Деталей нет. Авиакомпании могут отказаться от полетов на самолетах Ан-2
13:32 05.07.2023
Продукция обанкротившегося завода «Ювелиры Урала» уйдет с торгов
Ее срок полномочий должен был завершиться в следующем году. Но областные власти решили пойти навстречу бизнесу и готовятся изменить областное законодательство.
Обслуживание самолетов АН-2 или «кукурузников» стало практически невозможным из-за отсутствия европейских запчастей. В Минпромторге говорят, что переживать не стоит — в России создадут новый самолет.
Предприятие принадлежало экс-депутату Госдумы Валерию Язеву. На торги выставлены украшения, столовое серебро и сувениры. Прием заявок стартует 10 июля.
13:00 05.07.2023
На создание документального фильма о Владиславе Крапивине выделят два миллиона рублей
Картину с элементами анимации снимает команда из Тюмени. Проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Премьера намечена на октябрь.
#ПЕРСОНЫ
#ГОРОД
12:59 05.07.2023
Банк Уралсиб предлагает продукты доверительного управления от УК «Альфа-Капитал»
Широкая линейка стратегий доверительного управления от нового партнера и привлекательные условия позволят клиентам банка расширить возможности по инвестированию своих средств.
12:40 05.07.2023
«Все самолеты по России — битком»: туроператоры рассказали о предпочтениях уральцев
В качестве альтернативы внутреннему туризму жителям региона доступны полеты в четыре страны так называемого дальнего зарубежья и СНГ. В Грузию — пока с пересадками.
#ТУРИЗМ
#НОВОСТИ
12:12 05.07.2023
Матвиенко просит Минпромторг взять контроль над всем российским этанолом
Наряду с этиловым спиртом для напитков в обороте находится абсолютно идентичный этиловый спирт для медицины. Необходимо ввести акциз на весь этиловый спирт в России, считает Валентина Матвиенко.
#ВЛАСТЬ
#ЗАКОНЫ
#ЭКОНОМИКА
#ВЛАСТЬ
#ПОЛИТИКА
#ВЛАСТЬ
#ЗАКОНЫ
#БИЗНЕС
11:51 05.07.2023
«Газпром» требует 31 млрд руб. с немецких Deutsche Bank и Commerzbank
11:21 05.07.2023
Российским чиновникам запрещают пользоваться iPhone
11:00 05.07.2023
Новые возможности для директора: три решения для бизнеса, о которых знают не все
«Русхимальянс», совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», будучи оператором строительства СПГ-завода в Усть-Луге, обвинил немецкие банки в неисполнении свои обязательств.
Сначала от iPhone отказались некоторые сотрудники Кремля, теперь с официальным запретом вступили в Минпромторге. Ранее ФСБ обвинила Apple в шпионаже.
В 2023 г. произошли изменения в бизнес-отчетности: появился единый налоговый платеж, ФСС слился с ПФР. Многие и не заметили, что появились возможности, которые облегчают взаимодействие с ведомствами.
#ДЕНЬГИ
#ГОРОД
#НОВОСТИ
#ГАЗЭКС
#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
10:50 05.07.2023
Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга
10:20 05.07.2023
Ново-Тихвинский монастырь проведет для горожан большой праздник
09:01 05.07.2023
Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу
Она поступила в обращение 4 июля и является законным средством наличного платежа. На оборотной стороне монеты изображены символы города и его панорама.
Гостей ждут угощения – ароматные кексы «Тихвинский цветок», концерт и книги в подарок. Праздник посвящен Тихвинской иконе Божией Матери. В городе его отмечают уже 30 лет и еще 100 лет до революции.
Одним из лидеров догазификации в регионе называют Краснотурьинск — здесь за год построено около 20 км сетей, более тысячи жителей получили возможность отапливать дома дешево и экологично.
08:03 05.07.2023
Выступал Свердлов и планировал восстанавливать здоровье Ленин. Чем знаменито озеро Шарташ
Купеческие поместья сменяли генеральские дачи, и только сейчас жить у озера имеет возможность каждый. Юрий Моисеенко — о том, почему Шарташское озеро остается знаковым местом для Екатеринбурга.
#ГОРОД
#НЕДВИЖИМОСТЬ
07:08 05.07.2023
Тополиный пух, торфяные пожары, нехватка воды и лужи по колено — все решаемо. Кейс эколога
«В России активно шли в индустриализацию, но вяло — в сторону биосистем. Говорим: все же хорошо, хотя есть расчеты, что нам осталось жить пять поколений. Справятся ли наши дети с таким наследством?»
#ЭКОЛОГИЯ
#ГОРОД
18:33 04.07.2023
В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор. Кто и сколько будет платить?
Туристам придется вносить в бюджет северной столицы по 100 руб. за каждый день пребывания. Собранные деньги направят на развитие туристической инфраструктуры. Эксперты не уверены, что это нужная мера.
#ТУРИЗМ
#НОВОСТИ
16:43 04.07.2023
В Заксобрании области утвердили увеличение расходов на социалку
Доходы и расходы бюджета-2023 увеличены на 28,2 млрд руб. Деньги направят на рост зарплат бюджетников, строительство дорог и школ, а также закуп лекарств для онкобольных.
#БЮДЖЕТ
#ЭКОНОМИКА
#ОБРАЗОВАНИЕ
#ГОРОД
#ИТ
#ТЕХНОЛОГИИ
#ГОРОД
#НОВОСТИ
16:17 04.07.2023
В Екатеринбурге открылись первые в стране животноводческие агроклассы
15:22 04.07.2023
Сразу три топ-менеджера покинули «ВКонтакте»
13:50 04.07.2023
Алексей Орлов заявил, что ремонт на ул. Вайнера начнется «со дня на день»
Пока классы работают на базе двух школ города, но если эксперимент будет удачным, его масштабируют и на Урале, и в России.
Источники говорят, что уход топ-менеджеров был неожиданностью для компании. Известно, что ушедшие сотрудники займутся развитием собственного проекта.
Сначала на пешеходной улице приведут в порядок плиточное покрытие, затем заменят скамейки, урны и вазоны. Также планируется привести в порядок вывески заведений, работающих на улице.
#НАЗНАЧЕНИЯ
#ВЛАСТЬ
#ЭКОЛОГИЯ
#ТЕХНОЛОГИИ
#НОВОСТИ
13:20 04.07.2023
Назначен новый начальник таможни аэропорта Кольцово
11:55 04.07.2023
AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии
11:40 04.07.2023
В Екатеринбурге пройдет «Национальный рекламный форум Регионы»
Руководить ведомством будет Сергей Баландин, в Екатеринбурге он работает с 2019 г. «Клиентоцентричность и эффективность — основные приоритеты в нашей службе», — подчеркнул Баландин.
Крылатое выражение «Non progredi est regredi» переводится так: «Не идти вперед — значит идти назад». Оно стало девизом многих людей, понимающих важность своего развития.
Более 800 участников рекламного рынка со всей страны соберутся, чтобы обсудить ключевые вопросы индустрии. Форум состоится 14 сентября в МВЦ Екатеринбург Экспо.
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