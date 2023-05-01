Новости Екатеринбурга

Ребенок хочет стать блогером или айтишником? Чем заняться школьникам этим летом

Ребенок хочет стать блогером или айтишником? Чем заняться школьникам этим летом

В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей

В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей

Продвинутые ломбарды, коих пока всего 3%, начали запускать новые онлайн-сервисы. Они предлагают займы под низкий процент, а деньги доставляют прямо на дом.

Если в школе нет возможности получить довузовскую подготовку для поступления в медуниверситет, это может быть серьезной проблемой для тех, кто мечтает стать врачом. Однако есть решение проблемы.

Каникулы, проведенные не только интересно, но и полезно? Это возможно. В Екатеринбурге стартовал профориентационный городской клуб от центра профессий PROFFДвижение.