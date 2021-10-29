В Екатеринбурге появилась новая тропа здоровья

Идея комфортной среды обитания в Образцово привлекает людей, которые готовы вкладывать в нее силы и время. Они легко собрались на субботник и очистили лесную тропу длиной 2 км, которую можно продлить.

Качество жизни и комфорт окружающей среды, как и здоровье, должны быть «настройками по умолчанию». Порой их сложно обозначить словами, а чаще о них даже не задумываешься. Но, если их нет, это чувствуешь сразу.

Образцово — пример того, как грамотно аккумулировать разновекторные желания: жить одновременно в лесу и в городе. Причем постоянно, а не только в выходные. С одной стороны, поселок является частью города, Верх-Исетского района — он расположен на 2-м километре Чусовского тракта, буквально в двух минутах езды от ТЦ «МЕГА». Но, находясь внутри поселка, ни за что не скажешь, что ты в городе. Дома в Образцово спрятались в лесу, среди вековых сосен. И этот концепт был принципиальным.

В 2007 году началась история Образцово, — рассказывает Андрей Климанов, застройщик, директор СК «Метеорит», — именно в лесу, чтобы дать возможность людям жить, сохраняя природу и деревья. Привлекли ученых, написали экологическое обоснование: если не организовать здесь поселок, то рано или поздно город разрастется и лес исчезнет, а на его месте вырастут многоэтажки. И вокруг поселка сохранили 80 гектаров леса. Сегодня это городская рекреационная территория.

Сегодня большинство жителей Образцово никуда не уезжают на выходные. А зачем? Ведь все здесь, рядом: природа, лес, пруд, сад и... город.

Мы сделали участки минимум по 20 соток, процент застройки внутри которых в среднем составляет 20%. Таким образцом, площади, занятые домами, дорогами, тротуарами и парком составляют около 20 га из 50. Соответственно, 30 га внутри Образцово занимает лес. Более того, поселок продолжает озеленение внутри: вдоль дорог высаживаем ели, в парке — липы, вдоль некоторых тротуаров — сосны, а всего на момент завершения благоустройства Образцово будет высажено почти 3000 деревьев.

Кроме того, если нагрузка на объекты общего благоустройства в современных многоэтажках составляет около 2000 человек на гектар, то здесь, в поселке, этот показатель составляет около 50 человек на гектар — в 40 раз меньше!

А с чего все началось?

В 2007 году в рамках первой российской выставки технологий малоэтажного домостроения появился поселок «Галактика». Чуть позже, в конце нулевых, возведены первые дома в Образцово (сейчас построено 70% поселка), а 5-7 лет назад на 4-м километре появился православный храм… И зародилась идея соединить существующие поселки безопасной пешеходной дорожкой. Главное — чтобы она была в лесу, в 30-50 метрах от автомобильного тракта ради безопасности, а к автобусным остановкам были сделаны проходы. Тропинки в лесу давно протоптаны садоводами, но гулять там некомфортно, особенно в темное время суток. Есть и другие тропы, по которым проезжают квадроциклы и снегоходы, мы их все структурировали на плане вдоль Чусовского тракта. А в прошлом году прочистили тропы от «Галактики» до поворота в Карасьеозерский-1.

В этом году инициатива нашла отклик среди жителей Образцово и «Галактики», которые вышли на субботник и очистили лес от мусора вдоль дорожки. В мероприятии 3 октября участвовали и взрослые, и дети: почти 50 человек собрали около 50 кубометров мусора. Вдоль дорожки от «Галактики» до Образцово привлеченные специалисты сделали сразу три зоны отдыха со столиками и лавками, которые изготовили тут же из упавших деревьев. До начала зимы еще осталось кое-где подсыпать ямы — решили это сделать галечным грунтом, чтобы не нарушать природный ландшафт лесной тропинки и хотя бы частично выполнить освещение.

И теперь жители уже двух поселков, «Галактики» и Образцово, могут комфортно в лесу прогуляться пешком, пробежаться, пройти на лыжах или доехать на велосипеде, например, до храма на 4-м километре.

Надеемся, что в будущем нас поддержат «Палникс» и Карасьеозерский-1. Тогда город получит полноценную «Тропу здоровья» длиной почти 7 км, от ТЦ «Мега» до поворота в «Караси-1»!