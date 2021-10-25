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«Приехал экскаватор и снес половину». В Екатеринбурге уничтожили очередной охраняемый дом

«Приехал экскаватор и снес половину». В Екатеринбурге уничтожили очередной охраняемый дом
Иллюстрация: wikipedia.org

В городе уничтожили половину усадьбы ротмистра Переяславцева на ул. Карла Либкнехта. Активисты подчеркивают, что прямо рядом с домом есть стенд с указанием разрешений на реставрацию.

#ГОРОД#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге снесли половину усадьбы ротмистра Переяславцева (ул. Карла Либкнехта, 3). Как сообщили активисты из организации «Уральский хронотоп», днем в воскресенье к дому подъехал экскаватор и снес половину строения.

При этом у ограды лежит стенд с указанием разрешений на реставрацию и контактными данными ответственного лица, — написал глава общества «Уральский хронотоп» Олег Букин.

Проведение земляных, строительных и других работ, которые могут создать угрозу повреждения или разрушения усадьбы, запрещено с 2019 г., 29 ноября был выпущен приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона. ﻿﻿﻿﻿﻿

Активисты отметили, что на информационном перечне указано разрешение на строительство, но при этом в перечне объектов, где одобрены подобные работы, усадьбы нет.

Напомним, минувшим августом похожим образом был уничтожен дом на улице Мельникова в Екатеринбурге. Здание было одним из последних образцов эклектики в жилой застройке Верх-Исетского завода. Особняк внесли в перечень объектов культурного наследия регионального значения, однако через два года здание исключили из реестра. В июне 2021 года ураган повредил крышу дома, находившегося в муниципальной собственности. Через два месяца не стало и дома.

Тогда общественники написали открытое письмо с просьбой провести анализ произошедшего и разработать системный подход к потенциалу и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Письмо подписали более 100 человек, оно было отправлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что здание заброшенной больницы в Зеленой роще исключили из реестра архитектурных памятников. Известно, что рядом с ней планируется соорудить новый парк.

Автор: Александра Клименко
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