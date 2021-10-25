Умер шеф-повар Франческо Спампинато, много лет проживший на Урале

«На вопрос про Екатеринбург: «Вам здесь нравится?» — все думали, что я скажу «Нет». Но я всегда отвечал: «Нравится». Преимущества жизни в Екатеринбурге перевешивали недостатки».

В Италии умер Франческо Спампинато — шеф-повар, который часть своей жизни провел на Урале. О его смерти от рака на своей страничке в Facebook сообщил благотворительный фонд Casa Italia.

Спампинато участвовал в открытии нескольких итальянских ресторанов города, был бренд-шефом ресторанной сети, создал собственную кулинарную школу, в которой преподавал. Также он известен горожанам по выступлениям на кулинарных шоу, несколько лет назад о гуру кухни сняли фильм «Bella шаньга или Приключения итальянца на Урале».

На странице повара в сети Facebook — множество соболезнований родным и близким, в том числе от уральских рестораторов и общественных деятелей.

Безумно жаль. Это был очень светлый человек и настоящий друг. Его оптимизма хватало на всех. Мои соболезнования семье и близким Франческо Спампинато, — пишет Наталья Шмойлова.

На DK.RU выходило несколько материалов о жизни и работе ресторатора на Урале. Например, он перечислил изданию свои основные правила жизни. Среди них:

Вся моя карьера построена на фразе, услышанной в молодости, когда я был студентом университета. Один из преподавателей сказал: нельзя работать на человека, который не ценит тебя, как ты того стоишь — это напрасная трата времени.

— Мне комфортнее быть наемным управляющим, а не собственником, хотя свой ресторан я тоже открыл. Когда собственник и управленец — одно лицо, бизнес в опасности. Эмоционально-оценочная сторона мешает владельцу руководствоваться одним только расчетом. И он часто делает ошибки. Позиция наемного менеджера обычно более взвешенная и рациональная.

О Екатеринбурге и Урале, будущем региона на международной арене, он говорил так:

— Я уже девять лет живу в Екатеринбурге. Но когда впервые услышал о нем, то спросил: «А где это?» Разбираться пришлось с помощью Google. Хотя другие города — Москву, Санкт-Петербург и Сочи — я знал. Почему Екатеринбург мало известен за границей? Ответ прост: русские не умеют делать себе PR. Поначалу жители Екатеринбурга задавали мне вопрос: «Вам здесь нравится?» Думали, я скажу: нет. Но я всегда отвечал: «Нравится», и это удивляло собеседников. Они подозревали меня в неискренности. Часто переспрашивали: «И что вам здесь так понравилось?».

Фокус именно в этом. В России много ура-патриотов, доказывающих, что их страна — лучшая в мире, и много людей, которые говорят: здесь все плохо. Это две крайности. А нужен конструктивный подход. Для меня преимущества жизни в Екатеринбурге перевешивают недостатки, которые я тоже замечаю. Почему бы Екатеринбургу не приглашать в регион известных людей или, как сейчас говорят, опинион-лидеров, оплачивать им поездку, рассказывать о жизни на Урале, показывать все самое интересное. Это может сработать.

Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Франческо Спампинато.