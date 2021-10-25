Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.10
70,13
81,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ельцин Центр отменяет все мероприятия из-за пандемии

Ельцин Центр отменяет все мероприятия из-за пандемии
Иллюстрация: Ельцин Центр

С 30 октября в Ельцин Центре отменяются кинопоказы и лекции. Сходить можно будет только на основную экспозицию или в Арт-галерею, исключительно при наличии QR-кода

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Ельцин Центр отменил все мероприятия с 30 октября по 7 ноября в связи с указом губернатора. Отменяются все лекции и кинопоказы, кинофестивали, которые должны были стартовать 28 октября, перенесены.

Арт-галерея и музей продолжат работать, осмотреть экспозиции можно будет только по QR-кодам или справкам о получении вакцины. 

Напомним, 20 октября Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Главы региона могут менять эти сроки в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

После этого 22 октября вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал на брифинге, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе.

1. Нерабочие дни продлятся с 30 октября до 7 ноября. Колледжи отправятся на каникулы, руководству вузов рекомендуют отправить студентов на удаленку. Каникулы для школьников власти пока не планируют продлевать.

В детских садиках будут работать дежурные группы для детей, родители которых не уйдут на «каникулы».

2. Не вакцинированные и не переболевшие ковидом люди старше 65 лет и больные тяжелыми хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. 

3. Из-за сложной эпидемиологической ситуации QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали. В государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области они начнут действовать с 25 октября. С 30 октября — в театрах, кинотеатрах, филармонии, салонах красоты, на базах отдыха и в санаториях.

4. Предприятиям общественного питания, торговым центрам и прочим компаниям из сферы услуг, власти рекомендуют ввести вход по QR-кодам либо по бумажным документам, подтверждающим факт вакцинирования, с 30 октября. В дальнейшем власти могут сделать QR-кодирование обязательным.

5. Пациенты, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью, смогут получить QR-код. Для этого надо сдать анализ на антитела и обратиться с ним к врачу. Доктор сможет внести человека в реестр переболевших.

6. В регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима и режима QR-кодирования.

7. Медицинские учреждения с 30 октября по 7 ноября на «каникулы» не уйдут. Будут работать и пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. 

8. Фестиваль Ural Music Nidht пройдет в формате «зон, свободных от ковида». Допуск на площадки будет осуществляться по браслетам. Их можно получить, предъявив паспорт и QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Авиабилеты в Екатеринбург ощутимо выросли в ценеАвиабилеты в Екатеринбург ощутимо выросли в цене
  • Екатеринбургская компания обвинила москвичей в краже интеллектуальной собственностиЕкатеринбургская компания обвинила москвичей в краже интеллектуальной собственности
  • Свердловским супермаркетам придется очистить полки от курицы и яицСвердловским супермаркетам придется очистить полки от курицы и яиц
  • «Сейчас лучший бизнес в России — сдать свое помещение в аренду федералам»«Сейчас лучший бизнес в России — сдать свое помещение в аренду федералам»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.