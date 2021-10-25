Ельцин Центр отменяет все мероприятия из-за пандемии

С 30 октября в Ельцин Центре отменяются кинопоказы и лекции. Сходить можно будет только на основную экспозицию или в Арт-галерею, исключительно при наличии QR-кода

Ельцин Центр отменил все мероприятия с 30 октября по 7 ноября в связи с указом губернатора. Отменяются все лекции и кинопоказы, кинофестивали, которые должны были стартовать 28 октября, перенесены.

Арт-галерея и музей продолжат работать, осмотреть экспозиции можно будет только по QR-кодам или справкам о получении вакцины.

Напомним, 20 октября Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Главы региона могут менять эти сроки в зависимости от эпидемиологической ситуации.

После этого 22 октября вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал на брифинге, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе.

1. Нерабочие дни продлятся с 30 октября до 7 ноября. Колледжи отправятся на каникулы, руководству вузов рекомендуют отправить студентов на удаленку. Каникулы для школьников власти пока не планируют продлевать.

В детских садиках будут работать дежурные группы для детей, родители которых не уйдут на «каникулы».

2. Не вакцинированные и не переболевшие ковидом люди старше 65 лет и больные тяжелыми хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

3. Из-за сложной эпидемиологической ситуации QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали. В государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области они начнут действовать с 25 октября. С 30 октября — в театрах, кинотеатрах, филармонии, салонах красоты, на базах отдыха и в санаториях.

4. Предприятиям общественного питания, торговым центрам и прочим компаниям из сферы услуг, власти рекомендуют ввести вход по QR-кодам либо по бумажным документам, подтверждающим факт вакцинирования, с 30 октября. В дальнейшем власти могут сделать QR-кодирование обязательным.

5. Пациенты, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью, смогут получить QR-код. Для этого надо сдать анализ на антитела и обратиться с ним к врачу. Доктор сможет внести человека в реестр переболевших.

6. В регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима и режима QR-кодирования.

7. Медицинские учреждения с 30 октября по 7 ноября на «каникулы» не уйдут. Будут работать и пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах.

8. Фестиваль Ural Music Nidht пройдет в формате «зон, свободных от ковида». Допуск на площадки будет осуществляться по браслетам. Их можно получить, предъявив паспорт и QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом в течение последних шести месяцев.