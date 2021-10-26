Новое в нотариате: что принесло с собой развитие цифровых технологий

В начале октября в рамках XIII Уральского форума по недвижимости состоялась открытая дискуссия «Опыт и инновации нотариата на рынке недвижимости». Говорили о новых возможностях отрасли.

В качестве спикеров на открытой дискуссии выступили:

Владимир Ярков, президент Нотариальной палаты Свердловской области;

Наталья Дрожжина, председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, президент Нотариальной палаты Алтайского края;

Ирина Перевалова, кандидат юридических наук, вице-президент НПСО, нотариус (Екатеринбург);

Асия Машовец, доктор юридических наук, профессор, член правления НПСО, нотариус (Екатеринбург);

Наталья Сидоркина, член правления НПСО, нотариус (Екатеринбург);

Ольга Филиппова, кандидат юридических наук, доцент, член правления НПСО, нотариус (Екатеринбург);

Екатерина Путинцева, кандидат юридических наук, председатель комиссии по методической работе НПСО, нотариус (Нижний Тагил).

О безопасности и комфорте при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью по принципу «одного окна» рассказала Ирина Перевалова. По ее словам, нотариат уже несколько лет переживает серьезную эволюцию, связанную с введением цифровых технологий в нотариальный процесс.

Теперь обращение к нотариусу — это получение комплексной услуги по совершению нотариального действия, по регистрации своих прав, — отметила спикер.

С помощью электронного нотариата можно создать электронный документ из бумажного. Он сканируется, подписывается усиленной электронной цифровой подписью нотариуса и сохраняется на внешнем носителе в виде двух файлов: образе самого документа и подписи нотариуса. В таком формате документ может использоваться для предъявления в банке, государственном органе.

В электронном нотариате работает и обратная схема, когда электронный документ превращается в бумажный.

Часто это необходимо, когда адресаты находятся в разных концах света. Нотариус пересылает электронный вариант документа по своей корпоративной электронной почте другому нотариусу в другой конец России. Электронный документ имеет такую же силу, как и бумажный документ, созданный первым нотариусом, — добавила Ирина Перевалова.

Дистанционные сделки уже входят в порядок вещей, отметила во время дискуссии Наталья Дрожжина. В 2021 г. порядка 80 дистанционных сделок было удостоверено российскими нотариусами. Присутствующую на мероприятии аудиторию заинтересовали и новые возможности электронного нотариата, и финансовая составляющая таких сделок.

Так, например, оплата дистанционной сделки с недвижимостью, стоимость которой составляет 5 млн руб., составит по 26 881 рублей с каждой стороны (по обязательной нотариальной форме). Оплата по сделке необязательной нотариальной формы составит по 27 615 с каждой стороны.

При этом о безопасности дистанционных сделок ее участникам волноваться не стоит.