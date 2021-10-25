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В регионе меняется схема управления туризмом. УК «Гора Белая» будет заведовать землями

В регионе меняется схема управления туризмом. УК «Гора Белая» будет заведовать землями
Иллюстрация: nashural.ru

Функционал вновь созданной организации не будет дублироваться с областным Центром развития туризма, обещают власти, прогнозируя и дальнейшие перестановки в отрасли.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В Свердловской области появилась компания, которая будет управлять туристско-рекреационными кластерами. Ее организовали на базе управляющей компании  кластера «Гора Белая», директором стал Леонид Гункевич. Он рассказал ЕАН, что решение о создании компании было принято губернатором региона Евгением Куйвашевым

У нас расширились задачи. Мы теперь занимаемся приведением документов территориального планирования в то состояние, которое позволит инвесторам заявляться на земельные участки и закладывать эту землю, покупать, брать в аренду и строить на ней объекты. За время работы кластера «Гора Белая» мы наработали достаточно компетенций, чтобы заниматься вопросами шире, — подчеркнул Гункевич.

Он поясняет, что функционал организации не будет дублироваться с областным Центром развития туризма, так как госучреждение работает исходя из техзадания и занимается продвижением региона в целом.

Напомним, должность руководителя Центра развития туризма остается вакантной с зимы 2020-го, когда его директор Эльмира Туканова уволилась и переехала в Башкирию.

Источник ЕАН, осведомленный о планах властей, говорит, что ЦРТ ждут серьезные реорганизации: «Туризм как отрасль со следующего года приобретет статус нацпроекта, а тут — гэбэушка мелкая, да еще без начальника».

Новая УК вместе с представителями власти разработает концепцию развития туристических территорий, но о сроках окончания этих работ ничего неизвестно.

Леонид Гункевич говорит, что сейчас «идет бюджетный процесс, власти и представители организации продумывают схему взаимодействия». Известно, что прежде всего будут работать над «Большой Сысертью».

Ранее DK.RU писал, что создательница Парка сказов Наталья Ларионова оставила бизнес и всю партийную деятельность. Она «передала эстафету» президента Уральского союза туриндустрии Ергуновой Ольге и доверила свои бизнес-проекты, «Детское бюро путешествий» и Парк сказов, дочери Алисе. 

Автор: Александра Клименко
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