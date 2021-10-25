Строителей для ремонта цирка будут выбирать заново. Может быть, повезет уральцам

Проведенный ранее конкурс на выбор подрядчика отменен по инициативе антимонопольщиков. Строителей возмутило, что смету рассчитали на основе цирка Пензы — не имеющего ничего общего с екатеринбургским.

В Екатеринбурге будут второй раз выбирать подрядчика для модернизации цирка. Протоколы прошлого конкурса были отменены по решению Федеральной антимонопольной службы.

Победителем первого тендера было признано ООО «Равелин» из Москвы. По условиям закупки предприятие должно было реконструировать здание цирка Екатеринбурга за 2,25 млрд руб., но в октябре итоги аукциона оспорил один из уральских застройщиков. Представители компании сетовали на допущенные нарушения при формировании начальной цены контракта и ошибки в документации торгов.

Сообщается, что контракт был составлен так, что ни одна строительная компания не могла оценить реальные затраты на реконструкцию и, соответственно, не имела возможности принять взвешенное, обоснованное решение об участии в конкурсе.

Расчеты проведены для здания, условно принятого за аналогичное, — это цирк в Пензе. Однако по конструктиву, по архитектуре Екатеринбургский цирк и Пензенский цирк не имеют ничего общего. Ни один самый квалифицированный сметчик не сможет определить стоимость реконструкции цирка в Екатеринбурге, руководствуясь стоимостью объекта, у которого аналогично только функциональное назначение и название. Наш цирк — это сложный в инженерном плане и знаковый для города архитектурный объект, к формированию техзадания на реконструкцию которого необходимо отнестись серьезнее. Компании, которые могут взяться за выполнение работ такого уровня сложности, должны получить полную информацию для оценки их стоимости и необходимых компетенций — а этой информации нет, — считает источник УрБК.

Городские архитекторы подтверждают, что Екатеринбургский цирк является уникальным объектом не только для города, но и для всей страны.

«Совершенно непонятно, как можно стоимость реконструкции одного цирка применять к другому. Это абсолютно разные конструкции, объекты и объемы работ. На мой взгляд, при реконструкции екатеринбургского цирка необходимо индивидуальное решение. То есть при проведении расчетов стоимости важно оценить объем планируемых работ на конкретном объекте», — заявил заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин.

После выявления нарушений в конкурсе высока вероятность, что подход к формированию начальной цены контракта будет изменен, что заметно расширит круг потенциальных участников аукциона, в том числе даст больше шансов уральским застройщикам.

Напомним, Екатеринбургский цирк был открыт 1 февраля 1980 г. По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок. Цирк рассчитан на 2 558 мест, имеет два манежа (основной и репетиционный). За время существования объект представления посетили свыше 20 млн зрителей.

Здание ремонтировали в 2018 г., тогда за 97,7 млн руб. обновили фасады здания, отремонтировали кровлю и купол. Сейчас здание готовят к более масштабной модернизации в рамках национального проекта «Культура», закрыть цирк для проведения полной реконструкции планируется во втором квартале 2022 г.

DK.RU рассказывал, что прежний директор екатеринбургского цирка, народный артист РСФСР, в прошлом — известный клоун, 70-летний Анатолий Марчевский был досрочно уволен со своего поста по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей». Менеджер лишился своей должности из-за затяжного конфликта с Росгосцирком. Экс-директор Росгосцирка Василий Браташ заявлял, что претензий к бывшему клоуну накопилось много. Например, филиал цирка неэффективно использовал деньги, также цирк заключил договор товарищества с «Центром развития циркового искусства», учредителем которого является Марчевский. По этому договору Анатолий Марчевский организовал коммерческую парковку на землях цирка, деньги от которой в цирк не поступали.