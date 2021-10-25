За «Домом контор» появится 30-этажный дом с апартаментами

Квартал в районе улиц Малышева – 8 Марта – Вайнера – Радищева ждут значительные перемены. Внутри может появиться высотка, к которой будут организованы новые подъезды.

Еще одна новостройка может появиться в квартале за «Домом контор». На ближайшем заседании Градсовета обсудят уместность возведения там административно-гостиничного комплекса высотой 30 этажей.

Компания «Регент» планирует возвести в квартале Малышева – 8 Марта – Вайнера – Радищева вторую очередь комплекса Radius Central House. Его могут построить на месте разрушенной кирпичной постройки, которую в 2020 г. девелопер выкупил у муниципалитета.

Инвесторы давно присматриваются к этому кварталу в центре города, но сложности возникали из-за того, что внутри нет нормальных проездов, к тому же у зданий смежные правообладатели.

Сейчас застройщик планирует перекроить дорожную сеть внутри квартала и сделать три новых заезда: со стороны Малышева, 8 Марта и Радищева.

Проект здания представляет собой 30-этажное здание, большая часть которого будет отдана под гостиничные номера (375 номеров общей площадью 12,6 тыс. кв. м.). Ориентировочная площадь офисов составит 465 кв. м.

Инвестором административно-гостиничного комплекса выступит компания «Регент». Ее учредитель и директор Александр Трунтаев является совладельцем ООО «АЛМИ» — застройщика апартаментов Radius Central House. Вторым соучредителем ООО «АЛМИ» числится известный хоккеист Павел Дацюк.

В августе 2017 г. компания презентовала концепцию 80-метровой офисной высотки во дворе «Дома контор». Через год мэрия запустила процедуру расторжения договора аренды. В иске было указано, что арендатор не использует землю по назначению, не получил разрешительные документы и к стройке не приступал, сообщал JustMedia.ru.

Ранее DK.RU писал, что в центре Екатеринбурга завершено строительство каркаса 35-этажного дома в составе жилого квартала «Мельница». До конца года застройщик планирует выполнить фасадные работы и благоустройство.

Тем временем на месте конструктивистского здания на ул. Нагорной, 12 в Екатеринбурге планируется построить трехсекционный дом с эксплуатируемой кровлей. В реестре Минстроя Свердловской области говорится, что разрешение на строительство на этом участке получило АО «Прогресс». Год назад активисты пытались отстоять Профтехкомбинат в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, но собственник снес его.