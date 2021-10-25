Одиночество как шанс. Почему этот опыт необходим многим

Для того, чтобы почувствовать вкус жизни, человеку нужен период одиночества. Нет, это месяцы не для осознания того, кто нужен вам рядом. Это время приключений.

Элиаким Кислев, социолог и автор книги «Счастливое одиночество», рассуждает о жажде свободы людей, которые предпочитают жизнь в одиночестве. Главное — в материале DK.RU.

В первую годовщину своей холостяцкой жизни писательница Уитни Холдеман рассказала о переходе от «серийной моногамии» к счастливому одиночеству. В конце концов, когда еще человек настолько свободен от обязательств, что может переехать в новый город, выучить новый язык или отправиться в путешествие по Европе?

Люди полны сожалений об утраченных мечтах, и довольно часто в этом виноват список обязательств, которые стояли у них на пути, — говорит Холдеман. — Это время, когда вам можно и, черт возьми, даже нужно побыть эгоистами. Примите это.

Холостяцкая жизнь — это время беззастенчивой свободы, когда можно реализовывать свои самые сокровенные желания. Совершенно очевидно, что одинокие люди хотят больше ярких впечатлений. Но, помимо очевидного, почему так происходит?

Найти себя через новый опыт

У одиноких людей меньше обязательств, меньше стресса и больше возможностей для путешествий. «Странствуя, я не думаю ни о чем, просто наслаждаюсь временем с друзьями, получаю новые впечатления. Почему же мы считаем, что одиночество — это что-то вроде ожидания задержанного рейса в долгожданный пункт назначения?», — пишет писательница Мэри Клэр Лагру. Она подчеркивает, что поддерживать свои увлечения и развиваться как личность полезно, и это должно быть признано обществом.

Путешествия, невероятный способ погружения в культуру и обретения себя, позволило Лагру, одинокой женщине, «дать волю страстям». Она отмечает, что в одиночестве она может посвятить себя своим интересам только потому, что это приносит ей удовольствие. Так она прокладывает собственный путь сильной, разносторонней и культурной личности.

Одиночество как выбор, приключение — как случайность

Важно отметить, что люди, склонные к авантюрам, часто осознанно выбирают одиночество, потому что ценят приключения и свободу, которая приходит с полной независимостью. Это не означает, что люди в парах не могут делать что-то подобное. Однако есть значительная разница между теми, кто активно выбирает путь приключений, и теми, кто выбирает более традиционный жизненный путь. Одинокие и ищущие приключений люди, скорее всего, ценят такой образ жизни от рождения. Опять же, свобода и гибкость, необходимые для одиночных путешествий и поиска новых впечатлений, — это не те ценности, что соответствуют традиционному образу жизни с партнерами.

Искать приключения всюду

Лагру рассказывает о концепции «приключений повсюду» и о ценности новых впечатлений в повседневной жизни. Хотя путешествия, безусловно, всегда авантюра, по ее словам, не менее интересно «быть туристом в своей местности, изучать незнакомые места и смотреть на все свежим взглядом».

Как утверждает группа Yes Theory, важно «искать дискомфорт», поскольку выход из зоны комфорта ведет к росту. Одинокие люди просто лучше приспособлены к «поиску дискомфорта».

Из-за ограничений повседневной жизни многие люди даже не знакомы с укромными уголками своего города. Независимо от того, одинок ли человек или находится в паре, каждый может ощутить на себе ценность одиночества, даже просто посетив новое место неподалеку от дома. Выйти из зоны комфорта можно и не садясь в самолет и не путешествуя за тысячи миль. Как говорит Лагру, найти приключения можно в любом месте, и насладиться новыми впечатлениями может каждый.

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