DK.RU и Apex Capital Partners проведут эфир про бизнес-иммиграцию в Канаду

2 ноября в 20.00 (по ек.) на площадке Zoom состоится онлайн-конференция с экспертами консалтинговой компании Apex Capital Partners. Спикеры расскажут о возможностях стартап-визы для предпринимателей.

Может ли предприниматель переехать в Канаду, если у него нет действующего бизнеса на территории этой страны, но есть интересная бизнес-идея? Может. Такую возможность бизнесу предоставляет программа Start-up Visa (ВНЖ Канады), которая работает уже 4 года.

Как стать её участником? Как доказать перспективность своей идеи и получить необходимое финансирование? Об этом и многом другом расскажут эксперты Apex Capital Partners и APS & Apex Partners Inc. на совместном прямом эфире с DK.RU.

Зрители прямого эфира получат:

— Условия и подробный рассказ о программе Canada Start-up Visa;

— Оценку экспертами шансов на переезд;

— Практические кейсы и успешные примеры получения ВНЖ;

— Возможность задать интересующий вопрос о переезде в Канаду.

Спикеры мероприятия:

Михаил Шрайбман , президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов;

, президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов; Юлия Гоцкая, директор по продажам Apex Capital Partners.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Чтобы получить ссылку-приглашение, необходимо зарегистрироваться .

Если у вас есть вопросы к прямому эфиру, касающиеся бизнес-иммиграции в Канаду, вы можете написать их на почту konovalova_ma@dk.ru с темой письма «Канада.Эфир».