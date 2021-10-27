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DK.RU и Apex Capital Partners проведут эфир про бизнес-иммиграцию в Канаду

DK.RU и Apex Capital Partners проведут эфир про бизнес-иммиграцию в Канаду
Иллюстрация: https://pixabay.com/

2 ноября в 20.00 (по ек.) на площадке Zoom состоится онлайн-конференция с экспертами консалтинговой компании Apex Capital Partners. Спикеры расскажут о возможностях стартап-визы для предпринимателей.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Может ли предприниматель переехать в Канаду, если у него нет действующего бизнеса на территории этой страны, но есть интересная бизнес-идея? Может. Такую возможность бизнесу предоставляет программа Start-up Visa (ВНЖ Канады), которая работает уже 4 года.

Как стать её участником? Как доказать перспективность своей идеи и получить необходимое финансирование? Об этом и многом другом расскажут  эксперты Apex Capital Partners и APS & Apex Partners Inc. на совместном прямом эфире с DK.RU.

Зрители прямого эфира получат:

— Условия и подробный рассказ о программе Canada Start-up Visa;

— Оценку экспертами шансов на переезд;

— Практические кейсы и успешные примеры получения ВНЖ;

— Возможность задать интересующий вопрос о переезде в Канаду.

Спикеры мероприятия:

  • Михаил Шрайбман, президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов;
  • Юлия Гоцкая, директор по продажам Apex Capital Partners.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Чтобы получить ссылку-приглашение, необходимо зарегистрироваться.

Если у вас есть вопросы к прямому эфиру, касающиеся бизнес-иммиграции в Канаду, вы можете написать их на почту konovalova_ma@dk.ru с темой письма «Канада.Эфир».

Справка

 
Apex Capital Partners Corp. — международная финансово-консалтинговая компания, оказывающая услуги по вопросам планирования гражданства, инвестиций, налогообложения и подбора недвижимости за рубежом. Компания предлагает полный спектр услуг по решению любых вопросов, связанных с получением второго гражданства в таких странах, как Сент-Китс и Невис, США, Канада, Великобритания, Болгария, Антигуа, Кипр.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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