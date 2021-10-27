DK.RU и Apex Capital Partners проведут эфир про бизнес-иммиграцию в Канаду
2 ноября в 20.00 (по ек.) на площадке Zoom состоится онлайн-конференция с экспертами консалтинговой компании Apex Capital Partners. Спикеры расскажут о возможностях стартап-визы для предпринимателей.
Может ли предприниматель переехать в Канаду, если у него нет действующего бизнеса на территории этой страны, но есть интересная бизнес-идея? Может. Такую возможность бизнесу предоставляет программа Start-up Visa (ВНЖ Канады), которая работает уже 4 года.
Как стать её участником? Как доказать перспективность своей идеи и получить необходимое финансирование? Об этом и многом другом расскажут эксперты Apex Capital Partners и APS & Apex Partners Inc. на совместном прямом эфире с DK.RU.
Зрители прямого эфира получат:
— Условия и подробный рассказ о программе Canada Start-up Visa;
— Оценку экспертами шансов на переезд;
— Практические кейсы и успешные примеры получения ВНЖ;
— Возможность задать интересующий вопрос о переезде в Канаду.
Спикеры мероприятия:
- Михаил Шрайбман, президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов;
-
Юлия Гоцкая, директор по продажам Apex Capital Partners.
Участие в онлайн-конференции бесплатное. Чтобы получить ссылку-приглашение, необходимо зарегистрироваться.
Если у вас есть вопросы к прямому эфиру, касающиеся бизнес-иммиграции в Канаду, вы можете написать их на почту konovalova_ma@dk.ru с темой письма «Канада.Эфир».
Справка