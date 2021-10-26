В Свердловской области могут ввести жесткий локдаун с 28 октября

Региональное управление Роспотребнадзора направило и. о. губернатора Алексею Шмыкову письмо, в котором предлагает закрыть все — кафе, рестораны, школы, досуговые центры, спорткомплексы.

Необходимость введения жестких ограничений Роспотребнадзор объясняет сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Как сообщает ЕАН, ведомство предлагает с 28 октября по 8 ноября ввести в Свердловской области локдаун по образцу московского: отменить все мероприятия и закрыть практически все:

— объекты розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и доставки на дом;

— салоны красоты;

— прачечные, химчистки;

— фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;

— театры, музеи, библиотеки и выставочные залы;

— кинотеатры, цирки и концертные залы;

— детские развлекательные центры.

В детских садах, школах и спортивных секциях предлагается объявить каникулы. А предоставление государственных услуг, в том числе в МФЦ, приостановить. За исключением регистрации рождения, смерти и развода.

Непривитых свердловчан старше 65 лет Роспотребнадзор хочет отправить в самоизоляцию, а пенсионерам разрешить выходить только в продуктовые магазины возле дома, в больницы и аптеки.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин объявил введение «нерабочих дней» в России. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября.

22 октября вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе. Закрывать все власти региона в тот момент не планировали, однако сочли целесообразным ввести QR-коды в государственных и муниципальных учреждениях с 25 октября, а с 30 октября — в театрах, кинотеатрах, филармонии, салонах красоты, на базах отдыха и в санаториях. То же самое рекомендовали сделать предприятиям общественного питания, торговым центрам и прочим компаниям из сферы услуг.