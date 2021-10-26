Бизнесмен Дмитрий Пумпянский получил орден от президента

Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Он отметил вклад владельца Группы «Синара» в развитие отечественного транспортного машиностроения.

Владелец Группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Президент отметил большой вклад бизнесмена «в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее DK.RU сообщил, что Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского вошла в рейтинг крупнейшего частного бизнеса, по версии Forbes. Доля компании на российском трубном рынке — 23%, на мировом рынке бесшовных труб — 14%. Она заняла 43-ю строчку рейтинга. Группа «Синара» — на 90-й.

Напомним, что Группа «Синара» — один из ведущих промышленных холдингов Среднего Урала и России в целом. Она получает право на строительство всех крупнейших объектов в Екатеринбурге. Компания реконструировала стадион «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира по футболу, а также построила МВЦ Экспо и конгресс-центр, где проводится саммит GMIS. Сейчас она возводит ключевые объекты Универсиады 2023. В частности, Дворец водных видов спорта, пять общежитий на 11 тыс. спортсменов, общественный центр и спортивное поле.

На «Иннопроме» «Синара-девелопмент» представила федеральному, региональному и городскому руководству проект нового микрорайона «Новокольцовский». Застройщик заявляет, что на площади в 82,6 га за десять лет построит 600 тыс. кв. м жилья, где сможет разместиться 20 тыс. человек. В районе будут поликлиника, две школы по 1100 мест и четыре детских сада на 900 мест.

В этом году Группа «Синара» отмечает 25-летие, возможно, награждение Дмитрия Пумпянского связано и с этим событием.