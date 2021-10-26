О чем не говорят гуру Инстаграма. Продуктивность — это прежде всего отказ от задумок

В нашей жизни много идей и желаний. Мы пытаемся найти время на все, но в итоге терзаемся и корим себя за десятки незакрытых вопросов. И, если вы не умеете растягивать сутки, выход только один: отказ.

Писатель и предприниматель Эрик Баркер рассказывает, как принять ограниченность времени и стать продуктивнее. Он уверен, что каждому помогут всего четыре шага.

— В 1930 г. знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс предсказал, что не пройдет и ста лет, как никто не будет работать больше 15 часов в неделю…

Да, мне тоже смешно. Он не учел, что человеческие желания никогда не заканчиваются. Всегда найдется, что купить, всегда найдутся более обеспеченные соседи, от которых нужно не отстать, так что всегда есть, к чему стремиться.

И, честно говоря, мы не получаем достаточно хороших советов, как справиться с наплывом дел. Индустрия тайм-менеджмента должна предстать перед судом в Гааге. Лайфхаки часто лишь прикрывают проблемы с производительностью, предлагая решения в духе противостояния хитрого койота и дорожного бегуна, которые на деле никогда не приносят результатов.

Но необходимо научиться управлять своим временем, потому что, в конце концов, управление временем — это и есть сама жизнь.

К счастью, ответы есть — реалистичные, которые работают. Они перечислены в книге «Четыре тысячи недель: управление временем для смертных» неутомимого кудесника Оливера Беркмана.

Оливер понял, что продуктивность — это ловушка. Что никто по-настоящему не достигает баланса между работой и личной жизнью. Что наша единственная надежда — признать поражение. Но, сделав это, мы сможем, по иронии судьбы, достичь большего, чем когда-либо считали возможным, и стать счастливее.

Звучит безумно? Это не так. Давайте разберемся.

Мы не признаем очевидного

Вычеркните несколько пунктов из своего списка дел, и они возродятся, как враги в «Call of Duty». Научитесь лучше разбирать электронную почту, и вы получите больше писем. Этакий почтовый ящик Сизифа.

Мы не признаем очевидного. Это мухлеж. И, что хуже всего, вся эта безрадостная срочность часто приводит к тому, что мы откладываем действительно важные дела. Так что же делать?

Представьте на секунду, что вы рациональный человек. Что бы вы сделали, если бы точно знали, что ваши стандарты недостижимы? Пришлось бы принять границы возможностей.

Проблема не в жизни, а в наших необоснованных представлениях о продуктивности. Мы отрицаем то, чего реально можем достичь, и, пытаясь избежать ограничений реальности, сводим себя с ума сегодня, говорим, что завтра все будет по-другому, а затем все повторяется. Мы, кажется, верим, что с помощью какой-то первобытно-таинственной алхимии сможем добавить ко дню еще три часа.

Однако мы редко останавливаемся на рациональном подходе, потому что он подразумевает столкновение с болезненной правдой о наших ограниченных возможностях. Мы вынуждены признать, что необходимо сделать трудный выбор: что принести в жертву, каких людей разочаровать, от каких заветных амбиций отказаться, какие роли провалить.

Вы стали юристом? Значит вы не врач. Вы стали врачом? Тогда вы не космонавт. Всегда есть компромисс, всегда жертва, но настоящий грех — не признавать этот факт. Какие-то потери — это данность, и FOMO неизбежен. Да, я знаю, что такой подход не всем по душе. Об этом не рассказывают в Instagram. Но приняв это, мы наконец сможем начать что-то, что меньше похоже на реалити-шоу, а больше — на реальность.

Большинство советов по продуктивности говорят, что невозможное возможно. Эээ, нет. Как говорит Оливер, настоящая ценность любой техники управления временем заключается в том, что она помогает пренебрегать нужными вещами в нужное время.

Это «парадокс ограничения возможностей». Чем больше вы пытаетесь контролировать время, тем больше испытываете стресс. Примите ограничения, поймите, что у вас не будет времени на все это, и сосредоточьтесь на самом важном. Только тогда вы сможете расслабиться.

1) Решите заранее, что вы делать не будете

Обычно мы начинаем путь к продуктивности с вопроса, что важно. Проблема в том, что у вас легко может набраться «важных» дел на 25 часов в день. Так что это не работает. Выбрать нужно то, что важно, но что вы все равно проигнорируете.

Нужно научиться говорить «нет» тому, что вы действительно хотите сделать, с осознанием того, что у вас только одна жизнь».

По словам Мерлина Манна, «приоритеты, как руки. Если их больше двух, вы сошли с ума или лжете». Что-то несущественное обязательно возникнет на пути, но поистине коварная угроза состоит в том, чтобы позволить важным вещам, которые не находятся в верхней части списка, вытеснить приоритеты №1 и №2 — те, что приведут вас либо на вершину, либо к провалу.

Какой выход? Заранее обозначьте категории, в которых вы будете делать абсолютный минимум. Возьмите те «важные» вещи, которые не относятся к приоритетам №1 или №2, и начните «стратегически недорабатывать». Не так страшно не навести порядок на кухне, если вы заранее решили, что этим можно пренебречь, чтобы добиться чего-то большего.

2) Производительность с фиксированным объемом

Заранее определите временные рамки для работы. Помня, что нужно завершить работу к 18:00, вы будете реалистично оценивать, сколько времени у вас осталось на самом деле и что за это время можно успеть сделать.

… сначала решите, сколько времени вы посвятите работе — можно начать в 8:30 утра и закончить, скажем, не позднее 17:30 — и лишь потом принимайте все другие решения, связанные со временем, основываясь на этих заранее определенных рамках… Если ваша основная цель — сделать то, что требуется к 17:30, вы будете знать о лимитах времени и распорядитесь им с умом.

Оливер рекомендует составлять как «открытый», так и «закрытый» список. В открытый список вносится все, что вы хотели бы сделать, не считаясь со временем, а в закрытом всего три слота. И вы не можете переместить что-либо из открытого списка в закрытый, пока одно из трех дел не будет завершено. Фокус на закрытом списке позволяет делать то, что важно, и не оставлять проекты незавершенными.

3) Упорядочивайте

Баланс между работой и личной жизнью часто нереален. Так что мы будем создавать преднамеренный и сознательный дисбаланс.

Чтобы действительно что-то сделать — и сделать правильно — нужно сосредоточиться на этом, исключив все остальное до тех пор, пока вопрос не будет решен… Конечно, это звучит совершенно нереально.

Но вот в чем дело: вы сами можете менять свой идеал. Да, на этой неделе вы собираетесь проводить больше времени на работе, но на следующей уделите больше внимания семье. Приоритет номер один отбирает львиную долю вашего времени, но он может меняться от недели к неделе или от месяца к месяцу.

Сосредоточившись на чем-то одном, вы можете довести дело до конца. В этом есть мощная эмоциональная составляющая. Когда человек выполняет какую-то задачу, он чувствует себя компетентным и полным оптимизма. И эти чувства переносятся на следующую задачу. Беспокойство, вызванное откладыванием чего-то на потом, становится терпимым, если вы видите, что способны довести дело до конца, и знаете, что очень скоро заброшенная задача получит все внимание.

4) Отмечайте свои достижения

Вам нужны «открытые» и «закрытые» списки, чтобы поддерживать продуктивность. Но кроме этого для поддержания ресурса не помешает и список «выполненного».

Постоянно смотреть на список дел — это путь к антидепрессантам. Зато смотреть на список сделанного и видеть прогресс — невероятно полезно и приносит удовлетворение.

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