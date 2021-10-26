У кладбища в центре Екатеринбурга возведут жилой комплекс

Реализацией проекта займется компания «Репина 24». Государственная историко-культурная экспертиза обнаружила на участке культурный слой, но застройщика это не смущает.

Компания «Астра-Девелопмент» проектирует жилой комплекс на территории, соседствующей с Ивановским кладбищем. Некрополь занимает площадь в 18,5 га. Он начал формироваться в первые десятилетия XIX в., получил статус кладбища в 1843 г. и был закрыт для захоронений в 1990-е г. Там погребены известные горожане — купцы, промышленники, деятели культуры, в частности писатель Павел Бажов.

Строительством жилого комплекса в этой локации займется специализированный застройщик «Репина 24». По данным «Ъ», компания принадлежит в равных долях «Астра-Девелопмент» и «Эмералд Грин».

Государственная историко-культурная экспертиза обнаружила на участке (район улиц Репина — Посадская) культурный слой: обломки керамики, фрагменты фаянсовой посуды, фарфора, изделий из стекла, глины. По закону, в пределах границ выявленного объекта археологического наследия нельзя вести строительство.

Впрочем, застройщик не видит препятствий к реализации проекта:

Культурный слой действительно обнаружен, но он занимает несущественную часть земельного участка, и проектные работы будут реализованы с учетом выявленного культурного слоя, в рамках действующего законодательства, — комментируют ситуацию в компании «Астра-Девелопмент».

Утвержденного эскизного проекта и разрешения на строительство ЖК у нее пока нет.

Ранее DK.RU опубликовал мнения экспертов о перспективах рынка жилья в Екатеринбурге, в частности, о том, стоит ли покупателям рассчитывать на снижение стоимости квадратных метров.

Так, Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала, генеральный директор компании «Астон.Екатеринбург», считает, что предпосылок к этому нет.

Наш рынок может стагнировать несколько месяцев или недель, но притормозить маховик, который разогнался, будет чрезвычайно сложно. Если не появится трагичный и большой «черный лебедь», — подчеркивает он.

Напомним, что один из самых известных российских архитекторов Сергей Чобан считает, что сегодня Екатеринбург стал колоссальной точкой притяжения, в том числе благодаря проектам в сфере архитектуры и строительства.

В своем выступлении на форуме 100+ TechnoBuild 2021, который состоялся в Екатеринбурге в начале октября, глава архитектурного бюро СПИЧ рассказал, нужна ли жесткая регламентация городской застройки, что делать со старыми зданиями и почему нельзя подражать прошлому.