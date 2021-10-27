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В Екатеринбурге в 12 раз пройдёт Евразийская Неделя Маркетинга!

В Екатеринбурге в 12 раз пройдёт Евразийская Неделя Маркетинга!
Иллюстрация: Z&G event

В Екатеринбурге 3-4 декабря пройдёт «Евразийская Неделя Маркетинга» в отеле Angelo. У всех желающих посетить мероприятие есть возможность приобрести билеты на конференцию с 50% скидкой до 11 ноября.

В быстро изменяющемся мире бизнеса непросто выбрать успешную стратегию и тактику. Как выбрать именно те инструменты, которые необходимы вашему бизнесу? Как обойти конкурентов? Как установить прочную связь с клиентом? Об этом и многом другом поговорим на Евразийской Неделе Маркетинга.

Темы форума:

1. Тренды маркетинга в новых условиях

2. Digital-стратегии и онлайн-инструменты

3. Лучшие кейсы от лидеров рынка

4. Цветной нейромаркетинг: цифры, факты, кейсы

5. Лидогенерация как ключ к успеху

6. Бренд-стратегия и позиционирование. Почему клиент выбирает вас?

7. Брендинг-челлендж

8. Тренды   SMM и как им следовать?

Спикеры:

Елена Иванова — вице-президент по маркетингу и продажам Сбермаркета (Москва)

Николас Коро — RCB&B, эксперт по нейромаркетингу (Москва)

Елена Ивченко — директор по маркетингу Danone (Москва)

Марлен Хецманнседер — seniorbrand strategist Sery Brand Communications (Австрия/Германия)

Филипп Альберт — brand strategist digital campaining Sery Brand Communications (Австрия/Германия)

Людмила Вопсева — директор отдела маркетинга сети пиццерий Додо Пицца (Екатеринбург)

Мария Кукушкина - директор по маркетингу Z&G. Branding

Регистрация на сайте e-m-w.ru или по телефону: (932) 613-88-66/(932) 613-88-77

 

Автор: Гринина Ирина
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