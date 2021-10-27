«Если в 40 лет у вас свешивается живот, вероятно в старости вы будете путать имена детей»

Научный журналист Илья Колмановский рассказал о негативном воздействии жировой ткани на организм, развенчал миф о снижении уровня метаболизма и оправдал индустрию фастфуда.

По данным Роспотребнадзора, больше 50% россиян имеют лишний вес, миллионы страдают ожирением (медицинский диагноз). Из-за этого возникают сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смерти в России. Сейчас в стране стремительно толстеют дети.

Научный журналист, популяризатор науки, кандидат биологических наук Илья Колмановский — о «чужом» внутри нас, который поощряет есть жирную пищу, и важности принятия человеком ответственности за свой вес.

Когда человечество стало стремительно набирать вес?

— Процесс начался с «Зеленой революции». Она развернулась на рубеже 1940-50-х: американский агроном и селекционер Норман Борлоуг соединил все современные технические достижения, чтобы победить голод. В результате он вывел суперурожайные, устойчивые к разным патогенам сорта зерновых. В 1970 г. Норман Борлоуг получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «За вклад в решение продовольственной проблемы, и особенно за осуществление Зеленой революции».

Однако в следующее десятилетие голодный миллиард начал превращаться в ожиревший миллиард. Ведь человечество впервые получило очень дешевый источник калорий.

Мозг выбирает и предпочитает жирную пищу

— Когда рецепторы языка распознают жирную пищу, они отправляют информацию об этом напрямую в кишечник (он должен подготовиться к ее перевариванию), в обход сознания, в обход высших центров. Упрощенно говоря, у кишечника возникает возможность перехватить контроль и отправить в мозг сигнал, требуя больше жирной пищи. Можно сказать, что у нас в животе живет некий «чужой» — древние центры в стенке кишечника, которые в этот момент активизируются.

В итоге мозг отвергает овощи и предпочитает сосредоточиться на сладком, жирном, соленом, на простых углеводах.

О жировой ткани

— Жировая ткань очень токсична, она разрушает организм. Адипоциты, из которых она состоит, проникают в мозг и ведут к нейродегенерации. Они «злят» иммунитет, и иммунная система организма начинает атаковать его собственные клетки и ткани. Это повышает риски инфаркта и инсульта.

В целом, если в 40 лет у вас слегка свешивается живот, это в значительной степени повышает вероятность того, что в старости вы будете путать имена своих детей.

Единственный эффективный, доказанный наукой метод, излечивающий от очень серьезного ожирения — операция по шунтированию желудка.

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Во всем виноват фастфуд?

— Про Америку, ожирение и фастфуд снято много прекрасных фильмов. Наверное, лучший из них — «Двойная порция» (Super Size Me). В нем показан эксперимент: журналист Морган Сперлок в течение месяца трижды в день ест в McDonald’s. Когда ему предлагают двойную порцию за небольшую доплату (такая опция существовала в нулевые годы), он соглашается. Это сделка, которую наш мозг не может отвернуть. Важно, что при подобном режиме питания Сперлок не занимался спортом.

Эта история закончилась для него очень плохо: за 30 дней он набрал 11,1 кг, увеличив массу тела на 13%. Он испытывал перепады настроения, сексуальную дисфункцию. Чтобы сбросить лишний вес, ему понадобилось 14 месяцев.

Однако среди подобных исследований есть и «благая весть». Джон Чизнер, учитель физкультуры из Америки, решил показать на своем примере, что человек может похудеть, даже если он настолько загнан в угол, что каждый день ест в McDonald’s. Его эксперимент длился три месяца. Он выбирал в меню наиболее здоровые блюда, в частности овощи, минимизировал потребление хлеба и ежедневно ходил пешком по 40 минут. В итоге он похудел на 30 кг.

Я за свободный рынок и против перекладывания ответственности на индустрию фастфуда. У них честный бизнес, а я ежедневно должен есть овощи, говорить «здравствуйте» и чистить зубы. Каждый делает выбор сам.

Полнеть с возрастом — нормально?

— Принято считать, что после 40 лет человек набирает вес из-за замедления метаболизма. Мы тратим меньше калорий, и они откладываются «за пояс». В августе было опубликовано большое серьезное исследование, которое развеяло этот миф. Оно обязательно войдет в учебники, поскольку в нем приняли участие тысячи людей в возрасте от нескольких месяцев до 90 лет. У всех измерили уровень метаболизма. В результате ученые выяснили, что в возрасте от 20 до 60 лет метаболизм не меняется.

Это плохая новость для тех, кто хотел обвинить в лишнем весте метаболизм, потому что у них больше нет такого оправдания. В то же время это хорошая новость — теперь научно доказано: если человек поправился, значит, он стал больше есть и меньше двигаться. С этим можно что-то сделать.

Как бороться с лишним весом у детей

— Мы учим детей читать книги, слушать музыку, смотреть на картины и понимать их. Не менее важно учить их правильно питаться и понимать вкус еды. Во многих странах это развито. Например, во Франции детей с раннего детства знакомят с традиционной кухней: учат есть овощи с определенными соусами, употреблять сыры и так далее.

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Текст подготовлен на основе материала youtube-канала «Редакция».