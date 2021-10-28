Первая в УрФО лаборатория по информационной безопасности открылась в университете

26 октября в УрФУ открылась совместная с компанией УЦСБ лаборатория по информационной безопасности, не имеющая в округе аналогов по техническому оснащению и визуальному оформлению.

Во вторник, 26 октября, на ИРИТ-РтФ УрФУ совместно с компанией «УЦСБ» прошло открытие Лаборатории кибербезопасности. Пространство станет многоотраслевым центром взаимодействия студентов, преподавателей, производителей средств защиты и представителей предприятий, заинтересованных в получении квалифицированных кадров. Также глобальные цели создания лаборатории — это проведение исследований, экспериментов, научно-практических работ на основе задач и проектов существующих предприятий.

Открытие лаборатории для нас большое событие. Пример взаимодействия с партнером, надежным и одним из лучших в России — Уральским Центром Систем Безопасности, — поприветствовал гостей церемонии ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров.

В лаборатории будут проводиться теоретические занятия и лабораторные работы по курсам КБ и ИБТС, различные тематические спецкурсы. Под каждый вид занятий предусмотрены свои конфигурации Лабораторий — стандартное размещение студентов за партами, удаленная лекция по ВКС, размещение оборудования для проведения лабораторных работ.

Генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов отметил важность взаимодействия бизнеса с университетом:

Открытие Лаборатории кибербезопасности — это очень значимый, но, справедливости ради, очередной шаг, укрепляющий наше взаимодействие. На этой базе мы планируем развивать сообщество студентов, увлеченных не только сферой ИБ, но и связанными областями. Хотелось бы, чтобы лаборатория нашла свое применение для всех, кто планирует создавать полезные сложные инженерно-технические системы в защищенном исполнении и любые кибер-физические системы. Поэтому призываю всех студентов участвовать в работе лаборатории, ее использовании и развитии. Только так мы получим от нее максимальную ценность и пользу.

Также в рамках открытия прошла пресс-конференция «Искусственный интеллект и кибербезопасность в условиях цифровизации индустрии». На пресс-конференции выступили Евгений Гурарий, помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО, Илья Обабков, директор ИРИТ-РтФ УрФУ, Андрей Антипинский, учредитель ООО «УЦСБ».

В регионе, в частности на Урале, в Екатеринбурге, сформировалась сильная школа, мы практически лидеры в направлении бизнеса по направлению кибербезопасности. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы это была не лаборатория УЦСБ университета, а чтобы это была лаборатория университета, которая привлекает бизнес-партнеров для решения различных конкретных задач. Многие говорят о цифровой трансформации, понимая при этом набор технологий. Конечно, это немного не так, это изменение некой парадигмы, — подчеркнул Андрей Антипинский.

«Компания и университет вложились не только деньгами, но и компетенциями. Это порождает доверие между партнерами и открывает перспективы для развития дальнейших процессов взаимодействия. Мы хотим позиционировать эту лабораторию как место для создания межинститутских, междисциплинарных проектов», — прокомментировал открытие директор ИРИТ РТФ УрФУ Илья Обабков.

Лаборатория УЦСБ станет первой в УРФО лабораторией по кибербезопасности подобного уровня технического оснащения.