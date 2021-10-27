Как выжить бизнесу в новый локдаун?

Президент объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г. Регионы вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до или после указанных дат с сохранением за работниками заработной платы.

О том, какие меры поддержки подготовило правительство для предпринимателей в этот раз, DK.RU рассказала директор Аудиторской Бухгалтерской компании АБК «Счетовод» Юлия Мазеина.

— Региональные власти субъектов РФ вводят индивидуальные ограничения по работе бизнеса. Например, в Москве и Санкт-Петербурге на период с 30 октября по 7 ноября (или дольше) приостанавливают работу всех предприятий, которые относятся к сферам услуг, торговли, спорта, культуры, общественного питания, отдыха и развлечений.

Роспотребнадзор Свердловской области также предложил областным властям ввести жесткий локдаун и запретить работу ресторанов и кафе, розничную торговлю, оказание бытовых услуг, закрыть фитнес-клубы, театры, отменить концерты.

К счастью, областное правительство не поддержало эту инициативу. Решили остановиться на том, что предприятия торговли, общепита и фитнеса продолжат свою работу, но обслуживать будут посетителей только при наличии QR-кода, а также в барах и ресторанах вводится «комендантский час» с 23.00 до 7.00.

Кроме того, в этот раз правительство учло свои ошибки и приняло решение о господдержке еще за пару месяцев до критической ситуации по ковиду.

Первая мера господдержки — разовая субсидия/грант. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1513, возвращать полученные суммы бизнесу не придется, «фейсконтроль» производится только на этапе выдачи субсидии.

Для того чтобы получить субсидию, малому, среднему бизнесу и социально ориентированным НКО нужно выполнить условия:

направить в налоговый орган заявление о предоставлении субсидии;

быть в реестре субъектов МСП на 10 июля;

иметь на 10 июля в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид деятельности из перечня отраслей, которые требуют поддержки в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

на дату направления заявления организация не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства, нет решения о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

индивидуальный предприниматель на дату направления заявления не прекратил деятельность в качестве такового, не снят с учета в инспекции, нет решения о его предстоящем исключении из ЕГРИП как недействующего предпринимателя;

по состоянию на 1 июля нет неисполненной обязанности по уплате налогов и страховых взносов в сумме более 3 000 руб. (с учетом переплаты). Сведения о погашении недоимки возьмут на дату подачи заявления;

место нахождения (место жительства или деятельности на ПСН) получателя субсидии и (или) обособленных подразделений организации относится к муниципалитету, в отношении которого оперативным штабом принято решение о введении ограничительных мер.

Заявления на получение субсидии в Свердловской области принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 г., а первые выплаты начнутся уже с 15 ноября 2021 г. Размер субсидии определяется как величина МРОТ, умноженная на количество работников.

Жаль, что субсидию смогут получить лишь те бизнесы, у кого «пострадавший ОКВЭД» указан основным: гостиничный бизнес, спорт, общепит, бытовые услуги, дополнительное образование, организация досуга и развлечений, ведь на самом деле от нерабочих дней теряют деньги все бизнесы. Примерные потери исчисляются 4 млрд руб. в сутки.

Также обошли стороной вновь созданные (после 10.07.2021 г.) организации, хотя они нуждаются в мерах поддержки ничуть не меньше.

Вторая мера господдержки: Льготное кредитование 3.0.

Это возвратный кредит под 3% годовых на цели восстановления предпринимательской деятельности: выплата зарплаты, погашение других кредитов, хозяйственные расходы. Исключение составляют выплата дивидендов, выкуп долей/акций и благотворительность.

Заемщиком могут стать юридические лица или ИП, которые уже получали в 2020 г. средства по программе «Господдержка 2.0» в рамках Постановления Правительства 696, но в этот раз только по основному виду деятельности из списка «пострадавших» отраслей, а также юные бизнесы из этих отраслей, зарегистрированные после 01.07.2020, включенные в реестр МСП и ведущие деятельность на 10.07.2021 г.

Срок кредита — 18 месяцев, в течение первых 6 месяцев устанавливается льготный период, погашение кредита начинается с 7 месяца в течение года равными долями по 1/12 от суммы долга плюс 3% годовых.

Максимальная сумма кредита = численность сотрудников по данным ИФНС х МРОТ х 12 месяцев.

Прием заявок начался с 26 октября 2021 г. Заключение кредитных договоров продлится с 1 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

АБК Счетовод готова предоставить бесплатную консультацию и помочь с оформлением данных мер поддержки.

Несмотря на опыт прошлого года, у многих работодателей возникает много вопросов о «нерабочих» днях, ведь такое понятие в Трудовом Кодексе отсутствует. Что они означают, как отражать «нерабочие дни» при начислении зарплаты и заполнении табеля?

Согласно разъяснениям правительства:

1.Заработную плату за «нерабочие дни» должны получить и работающие, и отдыхающие сотрудники. Если сотрудники, согласно приказу работодателя, работают в нерабочие дни, их труд оплачивается в одинарном размере. Отдыхающие сотрудники получают обычный оклад, без уменьшения нормы рабочего времени.

2. Переносить или отменять отпуска сотрудников необходимости нет. Однако пойти навстречу работнику и перенести его отпуск никто не запрещает.

3. В табеле такие дни следует отразить как оплачиваемые нерабочие. Коды в табеле можно указать как в прошлом году: «НОД» — нерабочий оплачиваемый день. Если сотрудник работает, укажите обычный код «Я».

4. Выплачивать заработную плату в период нерабочих дней можно, т.к. они не являются праздниками или выходными.

Однако если ваш бухгалтер не работает в этот промежуток времени, то выдайте заработную плату или отпускные до 30 октября 2021 г.