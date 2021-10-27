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Екатеринбург больше не в числе самых «умных» городов России

Екатеринбург больше не в числе самых «умных» городов России
Иллюстрация: pixabay.com

Екатеринбург опустился вниз в рейтинге городов по уровню цифровизации городского хозяйства. Вперед вышел Воронеж, заметно набравший баллы всего за год.

#ГОРОД#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Министерство строительства РФ опубликовало данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны. «IQ городов» составлен по итогам 2020 г., и в новом списке на месте Екатеринбурга оказался Воронеж. 

По версии министерства, самыми «умными» городами-миллионниками в 2020-м были Москва, Воронеж и Казань. Екатеринбург, который год назад входил в топ-3, на этот раз только на четвертом месте. Далее следуют Уфа и Санкт-Петербург.  

В разделе «крупные города» первые места списка заняли Белгород, Химки, Тюмень, Балашиха, Сургут. 

Индекс «IQ городов» разработан Минстроем совместно с МГУ в рамках ведомственного проекта «Умный город» (национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»). Показатель рассчитывается для 203 городов, каждый из которых оценивается по 47 показателям: городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности и т.д.  

Проект должен помочь с оценкой того, насколько эффективно города проводят цифровую трансформацию городского хозяйства.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что Свердловская область потеряла позиции в рейтинге качества жизни. За год регион опустился на две позиции в рейтинге — с 13 места в 2019 г. на 15-е в 2020 г. При этом Екатеринбург входит в топ-10 городов страны с высоким уровнем жизни.

Автор: Александра Клименко
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