Екатеринбург больше не в числе самых «умных» городов России

Екатеринбург опустился вниз в рейтинге городов по уровню цифровизации городского хозяйства. Вперед вышел Воронеж, заметно набравший баллы всего за год.

Министерство строительства РФ опубликовало данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны. «IQ городов» составлен по итогам 2020 г., и в новом списке на месте Екатеринбурга оказался Воронеж.

По версии министерства, самыми «умными» городами-миллионниками в 2020-м были Москва, Воронеж и Казань. Екатеринбург, который год назад входил в топ-3, на этот раз только на четвертом месте. Далее следуют Уфа и Санкт-Петербург.

В разделе «крупные города» первые места списка заняли Белгород, Химки, Тюмень, Балашиха, Сургут.

Индекс «IQ городов» разработан Минстроем совместно с МГУ в рамках ведомственного проекта «Умный город» (национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»). Показатель рассчитывается для 203 городов, каждый из которых оценивается по 47 показателям: городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности и т.д.

Проект должен помочь с оценкой того, насколько эффективно города проводят цифровую трансформацию городского хозяйства.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что Свердловская область потеряла позиции в рейтинге качества жизни. За год регион опустился на две позиции в рейтинге — с 13 места в 2019 г. на 15-е в 2020 г. При этом Екатеринбург входит в топ-10 городов страны с высоким уровнем жизни.