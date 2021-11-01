«Забота об экологии — не модный тренд, а возможность вывести бизнес на новый уровень»

В России существует довольно много систем сертификации в области экологии. При этом тех, которые действительно проверяют продукцию на экологичность, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Вопрос заботы об экологии стоит в обществе довольно остро. Однако, отмечает Оксана Лоскутова, бизнес-аналитик СДС «ЭКСПЕРТСТАНДАРТ», бизнес часто относится к нему как к новому модному тренду. При этом прохождение экологической сертификации способно вывести бизнес на новый уровень.

Люди, осознанно выбирающие в магазинах продукцию с экомаркировкой, на самом деле покупают «кота в мешке» и не понимают, чем один знак экомаркировки отличается от другого. Задача нашей системы сертификации — сделать экологичность продукции максимально понятной и для бизнеса, и для потребителя, — продолжает спикер.

«ЭКСПЕРТСТАНДАРТ» разработал три уровня экомаркировки:

— Осознанный производитель. В данном случае проверяется, насколько бережно предприятие относится к внешней среде: какое сырье используется при производстве, какие ресурсы потребляются, как предприятие минимизирует вред, оказываемый отходами (очищает, перерабатывает).

— Бережный производитель. Кроме вышеперечисленного, анализируется безопасность продукции для человека. Эксперты изучают состав, проводят дополнительные испытания. Если продукция не содержит «вредных» компонентов, бизнесу выдается сертификат с правом применения экомаркировки.

— Экологичный производитель. Этот сертификат выдается, когда производитель позволяет отследить жизненный цикл продукции от сырья до потребления и переработки упаковки.

В зависимости от уровня экомаркировка выдается разного цвета. Экологичные производители заносятся в специальный реестр, где каждый может проверить сведения о себе и своем продукте.

Большинство предпринимателей думают, что быть экологичным сложно, но на самом деле никто и не просит сразу менять технологию или перестраивать производство. Начать можно с малого, например, с сортировки отходов. Кто-то идет дальше и использует в упаковке только те виды пластика, которые в дальнейшем можно переработать. Третьи меняют состав сырья и избавляются от «лишних» ингредиентов в составе, — продолжает Оксана Лоскутова.

Как получить экомаркировку «ЭКСПЕРТСТАНДАРТ»:

Подать заявку в центральный орган системы «ЭКСПЕРТСТАНДАРТ»;

Оформить все обязательные документы на продукцию в соответствии с законодательством РФ. Специалист проведет аудит предоставленной документации и подскажет, какие документы еще не получены и как их получить;

В зависимости от типа маркировки экспертный состав системы проверит соответствие продукции и производства;

Владелец бизнеса получает сертификат соответствия и его компания заносится в единый реестр;

На протяжении всего срока действия сертификата специалисты системы оказывают предпринимателю всестороннюю поддержку.

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