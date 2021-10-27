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Федерация отказалась давать деньги на водно-спасательную станцию на Сортировке

Федерация отказалась давать деньги на водно-спасательную станцию на Сортировке
Иллюстрация: wikipedia.org

Отказ в финансировании поступает уже второй раз. Депутат Госдумы от региона отправил письмо с просьбой обосновать принятое решение Михаилу Мишустину.

#СТРОЙКА#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Правительство отказалось финансировать окончание строительства водно-спасательной станции на Сортировке в 2022 г.

Объект, который простаивает с 2015 г., в 2021 г. министерство не успело заявиться на финансирование из-за отсутствия документа экспертизы конструкций. В этот раз все бумаги были готовы, но деньги на станцию на ул. Контролеров все равно не будут выделены, пишет JustMedia.ru.

Депутат Андрей Альшевских рассказал об этом в Facebook:

Казалось, дело уже шло к выделению средств. На руках у спасателей — экспертиза конструкций, подсчитаны затраты, необходимые, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Расходы одобрила межведомственная бюджетная комиссия. Но что-то пошло не так. Явную ошибку требуется исправить, не допустить бардака, предотвратить разграбление помещений. Чтобы не было как в Починке, — написал депутат.

Андрей Альшевских добавил, что уже отправил письмо Михаилу Мишустину, в котором просит пояснить такое решение.

Недостроенная станция расположена на берегу Верх-Исетского пруда, напротив Малого Конного полуострова. Еще в 2015 г. на ее создание из федерального бюджета выделили более 101 млн руб. Подрядчиком стала компания «Нефтеюганскинвест», но в 2016 г. контракт был расторгнут по причине «ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств». После этого строительство не возобновлялось.

Ранее DK.RU писал о выделенных на завершение строительства ЕКАДа федеральных деньгах. О транше в 2,4 млрд руб., который поступит раньше озвученного ранее срока, договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Благодаря федеральным деньгам Екатеринбургскую кольцевую автодорогу закончат строить в 2022 г., а не в 2023-м, как планировалось ранее. Это станет частью подготовки к прокладке новой трассы Москва — Казань — Екатеринбург.

Автор: Александра Клименко
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