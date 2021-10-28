«Рынок груминга освоен всего на 16%. Перед предпринимателями — настоящий голубой океан»

Салоны красоты для кошек и собак в последнее время набирают популярность: растет набор услуг, которыми можно порадовать домашних Барсиков и Рэксов. Четвероногим стали доступны даже спа-процедуры.

По данным исследования компании Mars Petcare, с 2017 г. по 2020 г. популяция домашних животных в России выросла на 23% или на 12,1 млн особей. В общей сложности в российских семьях проживает 63,5 млн домашних собак и кошек. Получается, что питомцы радуют своим присутствием каждую третью российскую семью.

Уход за домашним животным — это не просто подсыпание корма в миску. Кошек и собак необходимо мыть, вычесывать, чистить им зубы и стричь когти. У владельцев питомцев на все эти процедуры иногда не хватает времени, а иногда и смелости. На помощь в таком случае приходят профессиональные грумеры, которые могут подстричь и помыть животное, не доставляя ни ему, ни его хозяину беспокойства.

«В Екатеринбурге большим спросом пользуется услуга «Экспресс-линька» — это вычесывание подшерстка животного. После этой процедуры собака или кошка не линяют в течение полугода, а у их хозяев снова появляется возможность носить чистую одежду, не покрытую кошачьей или собачей шерстью», — рассказывает Денис Четиков, директор сети салонов красоты для животных GROOM.

По словам спикера, рынок груминга только начинает формироваться. В Екатеринбурге (да и в РФ в целом) не так много профессиональных студий, куда нестрашно привести своего питомца. В общей сложности рынок занят всего на 16%. Это находка для предпринимателей, которые ищут незанятые ниши.

Сеть салонов красоты для животных GROOM развивается по франшизе. Головной офис находится в Екатеринбурге. Первый филиал GROOM открылся в городе в 2011 году. С тех пор сеть активно развивается и на текущий момент является самой крупной в Европе. Салоны GROOM открыты не только в уральской столице, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Тюмени, Томске, Новосибирске, Новом Уренгое и других крупных российских городах. В планах компании — развить филиальную сеть до 250 салонов к 2025 году.

В Екатеринбурге осталось всего два района, где пока не открылись салоны GROOM. Это Железнодорожный район и Вторчермет. Как только появятся интересанты, мы закроем продажи франшиз в Екатеринбурге. Сейчас у предпринимателей есть отличный шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и зайти на практически свободный рынок, — отмечает Денис Четиков.

Для франчайзи в GROOM разработали две бизнес-модели. Первый вариант — открытие кабинета под брендом GROOM в ветеринарной клинике или специализированном магазине. Кабинет рассчитан на два рабочих места. Такой вариант франшизы обойдется предпринимателю в 990 тыс. руб. В эту сумму входит и паушальный взнос, и обучение персонала, и оборудование, и затраты на рекламу.

Вторая бизнес-модель — открытие полноценного салона с отдельным входом и стойкой администратора. Салон рассчитан на четыре и больше рабочих мест (к слову, один из центральных салонов GROOM оборудован сразу 12-ю рабочими местами). Стоимость такой франшизы составляет 1,4 млн руб.

Мы понимаем, что покупатели франшизы груминг-салона едва ли имеют отношение к этому виду деятельности. Именно поэтому набор персонала в салоны, открывающиеся по франшизе, мы берем на себя. При GROOM работает Академия груминга, из которой выходят настоящие профессионалы. Наши преподаватели — многократные победители профессиональных российских и зарубежных конкурсов. Академия лицензирована Министерством образования — здесь получают не «липовые корочки», а полноценную новую профессию, — добавляет Денис Четиков.

Подробнее о франшизе салонов красоты для животных GROOM можно почитать по ссылке.