Эксперты выбрали победителя концепции по реконструкции набережной Городского пруда

Профессиональное жюри присудило победу уральским архитекторам и дизайнерам: открытому консорциуму, куда входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio.

Представленная уральскими урбанистами концепция имеет несколько отличительных от других финалистов особенностей, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Чтобы сделать главный городской променад более удобным, эксперты предложили объединить берега Исети единым пешеходным маршрутом под Макаровским мостом. Задумка позволит развести потоки, расставляя приоритет в пользу любителей пеших прогулок за счет расширения набережной, — прокомментировали в мэрии.

Также экспертам понравилось, что обновленная территория вокруг Городского пруда должна стать по-настоящему доступной для маломобильных граждан и семей с маленькими детьми.

В концепции предусмотрены деревянные пирсы и причалы, просторный амфитеатр, лодочная станция с бассейном, парящий мост и многометровое колесо обозрения — они расположатся в восточной части набережной.

Помимо зон для прогулок запланированы также места для активного отдыха на свежем воздухе.

Спортивное ядро будет представлено разнообразными площадками для командных видов спорта, зоной воркаута, йога-парком и существующим легкоатлетическим стадионом, — пояснили авторы концепции.

Отметим, что мнение профессиональных экспертов о том, какой должна стать набережная Городского пруда, совпало с мнением горожан: именно за концепцию открытого консорциума проголосовало большинство жителей города. Онлайн-голосование проходило на официальном портале Екатеринбурга с 8 по 22 октября, в опросе приняли участие более 8,5 тыс. человек.

Победитель конкурса концепций получит 1 млн руб., остальные участники — шведское бюро Semrén & Månsson, Института Генплана Москвы, московское бюро APEX и Консорциум S&P и Novascape — по 250 тыс. руб. При этом в мэрии отметили, что лучшие архитектурные и дизайнерские решения, отраженные в представленных концепциях, возьмут для разработки технического задания на создание рабочего проекта, который и будет реализован на берегах Исети.

Напомним, в конце июня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил идею создать набережную Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска. Первым шагом должно стать новое оформление набережной Городского пруда. В финальный этап конкурса вышли пять претендентов: концепции презентовали на площадке VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, рассказывал DK.RU.

В жюри, которое выбирало победителя, мэр пригласил членов Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы, получившего неформальное название «Совет неравнодушных». В состав вошли общественники Антон Баков, Дмитрий Москвин и Дмитрий Колезев, напоминает JustMedia.ru.

Как сообщал DK.RU, Антон Баков также представил свой вариант развития пространства вдоль берега Исети в районе Бебелевского моста. Предприниматель предлагает создать там многоярусную набережную с торговыми точками и мастерскими для художников. Он назвал проект «Верх-Исетская слобода».