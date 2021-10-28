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Эксперты выбрали победителя концепции по реконструкции набережной Городского пруда

Эксперты выбрали победителя концепции по реконструкции набережной Городского пруда
Иллюстрация: официальная документация проекта

Профессиональное жюри присудило победу уральским архитекторам и дизайнерам: открытому консорциуму, куда входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio.

#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Представленная уральскими урбанистами концепция имеет несколько отличительных от других финалистов особенностей, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Чтобы сделать главный городской променад более удобным, эксперты предложили объединить берега Исети единым пешеходным маршрутом под Макаровским мостом. Задумка позволит развести потоки, расставляя приоритет в пользу любителей пеших прогулок за счет расширения набережной, — прокомментировали в мэрии.

Также экспертам понравилось, что обновленная территория вокруг Городского пруда должна стать по-настоящему доступной для маломобильных граждан и семей с маленькими детьми.

Концепция благоустройства набережной Городского пруда. Официальная документация проекта

Концепция благоустройства набережной Городского пруда. Официальная документация проекта

В концепции предусмотрены деревянные пирсы и причалы, просторный амфитеатр, лодочная станция с бассейном, парящий мост и многометровое колесо обозрения — они расположатся в восточной части набережной.

Концепция благоустройства набережной Городского пруда. Официальная документация проекта

Помимо зон для прогулок запланированы также места для активного отдыха на свежем воздухе.

Спортивное ядро будет представлено разнообразными площадками для командных видов спорта, зоной воркаута, йога-парком и существующим легкоатлетическим стадионом, — пояснили авторы концепции.

Отметим, что мнение профессиональных экспертов о том, какой должна стать набережная Городского пруда, совпало с мнением горожан: именно за концепцию открытого консорциума проголосовало большинство жителей города. Онлайн-голосование проходило на официальном портале Екатеринбурга с 8 по 22 октября, в опросе приняли участие более 8,5 тыс. человек.

Победитель конкурса концепций получит 1 млн руб., остальные участники — шведское бюро Semrén & Månsson, Института Генплана Москвы, московское бюро APEX и Консорциум S&P и Novascape — по 250 тыс. руб. При этом в мэрии отметили, что лучшие архитектурные и дизайнерские решения, отраженные в представленных концепциях, возьмут для разработки технического задания на создание рабочего проекта, который и будет реализован на берегах Исети.

Напомним, в конце июня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил идею создать набережную Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска. Первым шагом должно стать новое оформление набережной Городского пруда. В финальный этап конкурса вышли пять претендентов: концепции презентовали на площадке VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, рассказывал DK.RU

В жюри, которое выбирало победителя, мэр пригласил членов Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы, получившего неформальное название «Совет неравнодушных». В состав вошли общественники Антон Баков, Дмитрий Москвин и Дмитрий Колезев, напоминает JustMedia.ru.

Как сообщал DK.RU, Антон Баков также представил свой вариант развития пространства вдоль берега Исети в районе Бебелевского моста. Предприниматель предлагает создать там многоярусную набережную с торговыми точками и мастерскими для художников. Он назвал проект «Верх-Исетская слобода».

Автор: Инна Вейн
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