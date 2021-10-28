«В отрицании своя прелесть: пока я отрицаю происходящее, я в иллюзии, что все хорошо»

Зачем человеку осознанность? Понимание того, как много плохого вокруг и как много ужасного может произойти? Понимание своих ужасных сторон и того, что люди вокруг не дружелюбны? Для жизни.

Осознанность дает нам в этой жизни огромные преимущества, если мы развиваем и применяем этот навык правильно. О том, что же значит быть осознанным, ReMinder рассказала гештальт-терапевт Анна Юдин. Главное — в материале DK.RU.

— Многие под осознанностью понимают уход от внимания, отключение от того, где они сейчас находятся. А это как раз противоположность осознанности. Если вы все время сфокусированы только на себе, воспринимаете только свои мысли, слышите только свое дыхание и при этом все остальное вас не интересует, это не mindfulness. Потому что в этом состоянии нет fulness — нет наполнения.

Это способность здесь и сейчас ориентироваться в том, что происходит со мной при контакте с окружающим миром. Присутствие — одно из качеств осознанности, как и открытость, способность наблюдать, внимательность, честность с самим собой.

Осознанность нужна в отношениях. Как я привыкла в своей семье выстраивать отношения, так я машинально и продолжаю строить их с другими людьми. И при этом не осознаю, как именно я делаю свой выбор, когда решаю поступить так или иначе. Но когда я начинаю осознавать, что именно я делаю, как устроено мое восприятие, это помогает мне выйти за рамки автоматизма и обрести некоторую гибкость, то есть поступать в разных ситуациях по-разному, а не обязательно так, как я привыкла.

Простой пример, знакомый нам со школы: в помещении перенесли выключатель, а мы по инерции тянемся туда, где он был. Для нервной системы это удобный эволюционный механизм, потому что меньше энергии затрачивается на выбор. Но при такой автоматической реакции нет возможности переосмыслить ситуацию.

Но это, конечно, не означает, что осознанность ограничивается только восприятием внешней реальности. У нее есть разные степени глубины — от простой констатации к более сложной. Допустим, я просто замечаю, что вы киваете мне в ответ. Или дополнительно замечаю, что я чувствую в этот момент и какие смыслы я придаю вашей реакции на мои слова. Развитие навыка осознанности — это и есть умение замечать одновременно много таких нюансов разной степени глубины.

Осознанность — это опыт, а осмысление или анализ — это выводы, которые мы делаем из этого опыта.

— Например, мне предлагают что-то рассказать про себя, а я отказываюсь, объясняя это тем, что мне просто не хочется. Но сама замечаю, что на самом деле мне больно и трудно об этом говорить, я не хочу с этим соприкасаться. Благодаря этому я могу провести анализ: ага, значит, вот почему я и раньше так делала.

Теперь моя реакция становится мне понятной и у меня появляется выбор. Я могу погрузиться в исследование своей боли и работать с ней, тем самым снижая в настоящем моменте напряженность при коммуникации с другими. Или могу и дальше избегать коммуникации, угрожающей опять столкнуть меня с теми переживаниями, с которыми я не хочу соприкасаться.

— Осознанность нужна в абсолютно любой сфере, где нужно ориентироваться в происходящем. Чем внимательнее человек к тому, что происходит с ним прямо сейчас, тем легче ему принять ситуативные решения. Неважно, какие — финансовые, бытовые.

— В отрицании есть своя прелесть: пока я отрицаю многое происходящее в этом мире, я живу в иллюзии, что все хорошо. Как известно, многие знания — многие печали. Но рано или поздно реальность каким-то образом дает о себе знать, и эти иллюзии разрушаются. Например, когда мы заболеваем, теряем деньги, экономический кризис случается, реальность нам сообщает, что не все так хорошо, как нам казалось. Часто, когда люди занимаются осознанностью, они проходят этап, который в духовных практиках называется «темная ночь души». На этом этапе они осознают, как ужасны многие вещи в этом мире. Со временем, когда человек перерабатывает этот опыт, он обретает способность без особого трагизма воспринимать происходящее, не без сострадания, но уже и без шока. Но чтобы быть честным с самим собой — выйти из отрицания и начать воспринимать реальность, как она есть, — требуется определенное мужество.

Если вы научились быть телесно осознанным, то есть замечаете, как вы реагируете на текущую ситуацию, и если вы чувствуете себя дискомфортно, то вы сразу зададитесь вопросом: «Почему мне так дискомфортно здесь и сейчас?» Так вы сможете понять, опасна ли ситуация на самом деле. Неосознанный человек не чувствует разницы между реальной и воображаемой угрозой. Само исследование реальности возвращает нам психическую гибкость. Да, в опасной ситуации вы будете реагировать привычным образом, но здесь и сейчас у вас есть выбор.

— Для тренировки осознанности нужно мужество и готовность встретиться со своей негативной стороной. Нужно стремиться к общению с искренними людьми и быть готовым к тому, что они могут открыть вам неприятную правду о вас. И быть самому честным и искренним, быть готовым констатировать, так сказать, свидетельствовать для себя, что именно со мной происходит и какие смыслы я придаю происходящему, как я делаю выводы и как интерпретирую поведение других людей. Искренность и есть приглашение к осознанности. А осознанность, в свою очередь, развивает критическое и стратегическое мышление.

Вообще, процесс выработки навыка осознанности — очень тяжелая работа. По сути, вы сознательно должны сделать выбор — чувствовать иногда то, что вы чувствовать не хотите. Это в некотором смысле принуждение своей нервной системы к тому, чтобы открыться опыту.

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