DK.RU объявляет конкурс среди участников премии «Человек года»

«Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» продолжают сбор заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядные организации».

Самый креативный участник, зарегистрировавшийся в качестве номинанта, получит подарок от редакции DK.RU — статью на портале в формате «Опыт». Победитель номинации «Строитель года. Подрядные организации», выбранный экспертным сообществом, будет приглашен на церемонию вручения премии «Человек года».

Стоит отметить, победитель номинации и компания, которая получит подарок от редакции, могут быть разными.

Как принять участие в номинации и получить в подарок статью на DK.RU:

Проверить свою компанию на соответствие следующим требованиям; Работать в строительной отрасли; Заполнить анкету участника номинации по ССЫЛКЕ ; В поле «Описание компании» написать небольшой живой и «цепляющий» рассказ историю о своей компании (история, кейс и т.д.); Редакция DK.RU выберет самое оригинальное описание, свяжется с владельцем компании и напишет о ней материал в формате «Опыт».

Напомним, выбирать лучшего подрядчика года «Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» начали в 2018 году. Это совместная номинация, которая появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества.

Ранее подрядчиками года становились:

Дмитрий Блохов , глава компании «Юнисила-Урал»;

, глава компании «Юнисила-Урал»; Иван Беляев, глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп».

В 2021 году церемония вручения премии «Человек года» пройдет в 12-ый раз. Руководство «Делового квартала» приняло решение провести мероприятие в гибридном формате — онлайн и офлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в эфире «4 канала».