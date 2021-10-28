DK.RU объявляет конкурс среди участников премии «Человек года»
«Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» продолжают сбор заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядные организации».
Самый креативный участник, зарегистрировавшийся в качестве номинанта, получит подарок от редакции DK.RU — статью на портале в формате «Опыт». Победитель номинации «Строитель года. Подрядные организации», выбранный экспертным сообществом, будет приглашен на церемонию вручения премии «Человек года».
Стоит отметить, победитель номинации и компания, которая получит подарок от редакции, могут быть разными.
Как принять участие в номинации и получить в подарок статью на DK.RU:
- Проверить свою компанию на соответствие следующим требованиям;
- Работать в строительной отрасли;
- Заполнить анкету участника номинации по ССЫЛКЕ;
- В поле «Описание компании» написать небольшой живой и «цепляющий» рассказ историю о своей компании (история, кейс и т.д.);
- Редакция DK.RU выберет самое оригинальное описание, свяжется с владельцем компании и напишет о ней материал в формате «Опыт».
Напомним, выбирать лучшего подрядчика года «Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» начали в 2018 году. Это совместная номинация, которая появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества.
Ранее подрядчиками года становились:
- Дмитрий Блохов, глава компании «Юнисила-Урал»;
- Иван Беляев, глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп».
В 2021 году церемония вручения премии «Человек года» пройдет в 12-ый раз. Руководство «Делового квартала» приняло решение провести мероприятие в гибридном формате — онлайн и офлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в эфире «4 канала».