«Это на борьбу с коронавирусом». В Свердловской области ждут очередной федеральный транш

Привительство России дополнительно выделит Свердловской области 1,3 млрд руб. Средства направят на оказание медицинской помощи в рамках системы ОМС пациентам с COVID-19.

Постановление о выделении российским регионам дополнительной финансовой поддержки подписал накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщил премьер на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, средства поступят в регионы прежде всего для оказания медпомощи заболевшим COVID и гражданам с подозрением на него. «Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах РФ», — сообщил премьер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в регионы уйдет 56 млрд руб. из федеральной казны, 1,3 млрд руб. направят в Свердловскую область.

Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств, — говорится в официальном сообщении.

Отметим, на этой неделе в регионе ежедневно ставится «рекорд» по числу новых пациентов с COVID. За последние сутки медики выявили 696 заболевших. По данным на 27 октября, показатель составил 674 человека. За день до этого зафиксировали 653 новых случая инфицирования.

Состояние 1023 госпитализированных оценивается как тяжелое, 619 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 515 — на аппаратах ИВЛ, — сообщает оперштаб.

Из-за неблагополучной эпидситуации власти региона приняли решение о введении QR-кодов при посещении общественных мест. В государственных и муниципальных учреждениях они действуют уже с 25 октября. В эти места могут попасть те, кто полностью прошел вакцинацию и получил код, а также лица, имеющие справки о вакцинации первым компонентом прививки, справке о перенесенной болезни либо медотвода (вместе с результатом теста ПЦР, сделанного не ранее чем 72 часа назад), а также документа, удостоверяющего личность.

C 30 октября перечень организаций и учреждений, при посещении которых людям старше 18 лет обязательно требуется предъявление QR-кода, расширяется, сообщал DK.RU. В список включены:

организации общественного питания (за исключением работающих навынос и на доставку, обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах);

объекты розничной торговли (за исключением аптек, объектов, где продаются продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости);

прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии, фитнес-центры;

аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии;

торгово-развлекательные центры и кинотеатры;

детские игровые комплексы, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания.

Временно исключения сделаны для помещений, где располагаются пункты вакцинации против COVID-19 и участки проведения Всероссийской переписи населения.