«Маяк» начнет стройку рядом с памятником архитектуры

Корпорация «Маяк» намерена построить многоэтажный жилой дом на перекрестке улиц Первомайской и Царской. Новый дом будет соседствовать с памятником архитектуры.

«Маяк» получил положительное заключение Стройэкспертизы на возведение жилого дома во дворе объекта культурного наследия — особняка П. И. Иванова — П. А. Голландского, пишет Znak.com.

По проекту, «Маяк» построит здание переменной этажности — от шести до семи этажей с эксплуатируемой кровлей, на которой оборудуют детскую площадку и зону для отдыха. Первый и второй этажи отдадут под коммерческие помещения, со второго по седьмой будут располагаться жилые квартиры. В проекте предусмотрен двухуровневый паркинг на 76 машино-мест.

Как рассказали в корпорации, работы на объекте начнутся не раньше 2022 года. При этом заключение историко-культурной экспертизы девелопер получил еще нынешней весной.

Археологи нашли на месте застройки несколько старинных артефактов. Сейчас их извлекли из земли, теперь на участке можно вести строительство, — рассказали в корпорации.

Напомним, ранее корпорация «Маяк» отказалась от реставрации гостиницы «Исеть»: как рассказывал DK.RU, корпорация обсуждала такую возможность с региональными властями. Проводить работы планировалось в рамках ГЧП, инвестиции оценивались в 400 млн руб. Причиной для отказа стало то, что ряд помещений в гостинице «Исеть» переданы в долгосрочную аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены рестораны SteakHouse и итальянский Si. Власти вели переговоры с арендатором о прекращении договора, однако оснований для его расторжения нет.

Также DK.RU сообщал о планах компании по восстановлению объекта культурного наследия — усадьбы Нурова на ул. Чапаева. Работы оцениваются в 100 млн руб., на подготовку проекта и строительно-реставрационные работы потребуется 1,5 года. После реставрации в здании планируется разместить арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.

При этом в конце 2020 г. — начале 2021 г. «Маяк» стал одним из самых обсуждаемых девелоперов Екатеринбурга — из-за скандала с конструктивистским зданием начала ХХ века. Корпорация снесла здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20. DK.RU подробно рассказывал, как «Маяк» начал его демонтаж. На этом месте корпорация планирует построить ЖК «Архитектон».