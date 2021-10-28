В Свердловской области расширили список профессий для обязательной вакцинации

Региональное управление Роспотребнадзора расширило список лиц, которые могут работать только при наличии прививки: в него добавили представителей еще четырех отраслей.

Обязательный курс вакцинации от COVID-19 должны пройти те, кто работает в следующих сферах:

энергетика;

жилищно-коммунальные услуги;

культура и развлечения (цирк, дворцы, клубы и дома культуры);

работники домов и баз отдыха.

Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 декабря 2021 г., второй компонент — до 1 января 2022 г. Работодатели указанных сфер деятельности должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки — с 15 декабря 2021 г., не имеющих законченного курса вакцинации — с 16 января 2022 г., — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как писал DK.RU, приказ о введении в регионе обязательной вакцинации для некоторых отраслей главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских подписал 1 октября. Изначально в перечень были включены работники сферы образования и сферы обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления. Им необходимо было поставить первый компонент вакцины до 1 ноября, второй — до 1 декабря.

Позднее в список добавили:

работников здравоохранения;

работников социальной защиты и социального обслуживания;

работников многофункциональных центров;

работников объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта);

общежитий;

работников музеев;

работников выставочных залов и площадок;

работников библиотек.

Все указанные категории лиц должны поставить первый компонент противовирусной вакцины до 15 ноября текущего года, второй — до 15 декабря.

Работодатели также имеют право отстранить от работы или превести на удаленку тех сотрудников, кто не пройдет вакцинацию в указанные сроки.

Между тем в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах города, последние недели выстраиваются громадные очереди, доходит даже до драк. Так, 28 октября конфликтная ситуация сложилась в торговом центре «Алатырь».

Ожидая открытия торгового центра, люди составили список очередности вакцинации. После открытия выяснилось, что у работников «Алатыря» уже есть список очередности и вакцинироваться они хотят первыми, — сообщил Никита Феденев. который выложил видео происшествия в паблик Инцидент Екатеринбург.

Днем раньше подобный конфликт случился в ТЦ «Мега». Там причиной конфликта стал дефицит вакцины «Спутник Лайт»: она закончилась через 15 минут после открытия прививочного пункта.

Отметим, однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» пользуется большим спросом в связи с предстоящим введением QR-кодов. С 30 октября пропасть в большинство общественных мест можно будет только при наличии документа о начатой либо законченной вакцинации, справки о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19 или справки о медотводе от прививки, сообщал DK.RU.