Защитники истории Екатеринбурга снова пытаются спасти аэропорт «Уктус» от ТЦ «Золотой»

Общественники подали заявку на включение екатеринбургского аэровокзала «Уктус» в реестр объектов культурного наследия. Это не первая попытка — предыдущие две заявки отклонили.

Участница движения «Реальная история» Марина Сахарова, архитектор Галина Алексеева и архитектор-реставратор Дмитрий Демин предприняли очередную попытку спасти здание аэропорта «Уктус».

Мы получили новые сведения об интерьерах зданий и поэтому посчитали возможным подать новое заявление. В подаче заявления участвуют архитекторы с высоким статусом, — приводит агентство ЕАН слова Марины Сахаровой.

В новой заявке, в отличие от предыдущих, много внимание уделено описанию интерьеров здания, а также мемориальная ценность — на здании есть табличка, посвященная погибшим во время Великой Отечественной войны.

Зал ожидания [представляет собой] вписанную в общий план стилизованную ротонду. По кругу размещены колонны, капители которых имеют оригинальное оформление: стилизованные листья пальм и аканта дополняются изящными волютами, между которыми гармонично вписана эмблема Аэрофлота. Потолок оформлен архитектурным лепным декором: орнаментирован малыми розетками, соединёнными резным валиком по контуру композиции; в центре расположена укрупненная лепестковая розетка, ассоциативно напоминающая вращающийся пропеллер самолета… Круглый зал-ротонда, расположенный в центральной части плана первого этажа, символизирует в духе своего времени мотор как сердце самолета, — такое описание приводится в заявке.

По словам активистов, поздние перепланировки, такие, как гипсовые перегородки, не нарушили основные конструктивные элементы и первоначальную историческую планировку.

Рассмотреть заявку должно Управление Госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области в течение 90 дней. Если эксперты подтвердят культурную ценность здания, аэровокзал получит статус выявленного объекта культурного наследия. Далее вопрос о целесообразности включения объекта в реестр ОКН и постановки на охрану будет решаться экспертами в рамках историко-культурной экспертизы.

Как рассказывал DK.RU, екатеринбургские общественники пытаются спасти здание аэропорта Уктус от сноса в 2017 года. В числе аргументов был тот факт, что это единственный довоенный аэровокзал, сохранивший первоначальный облик. Однако суд отказал им в удовлетворении иска к Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Снос здания связан со строительством на этом участке торгового центра «Золотой», объединенного с транспортно-пресадочным узлом. Ведет работы Общество «Малышева 73». Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тыс. кв. м, торговая — 147 тыс. квадратов. Он обойдется инвесторам в $400 млн. Объект планируют запустить в эксплуатацию в 2023 г. — к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга. Он станет крупнейшим пересадочным узлом в южной части Екатеринбурга.

Фото: Игорь Черепанов для DK.RU

Игорь Заводовский рассказал обо всех фишках проекта, почему он столько стоит и когда планируется окупить вложения в эксклюзивном интервью DK.RU.