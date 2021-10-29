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Facebook становится метавселенной: Марк Цукерберг презентовал новые название и логотип

Facebook становится метавселенной: Марк Цукерберг презентовал новые название и логотип
Иллюстрация: Facebook

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook». Будущее, в котором человек откажется от экранов и будет жить в виртуальной реальности, пообещали всем пользователям соцсети.

#СОЦСЕТИ#НОВОСТИ

Facebook меняет название. Накануне Марк Цукерберг провел презентацию, на который представил новый логотип соцсети в виде синей ленты Мебиуса, также он заявил:

С сегодняшнего дня мы будем называться Meta.

Бизнесмен также пояснил, откуда взялось новое название и какой в нем смысл: «Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще».

Новый бренд должен акцентировать внимание на метавслеленной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов, — подчеркнул Цукерберг.

Ребрендинг, уточнил бизнесмен, касается только Facebook, принадлежащие компании сервисы останутся под своими именами: Messenger, WhatsApp и Instagram.

Марк Цукерберг в июле этого года заявлял о том, что Facebook хочет не ассоциироваться с соцсетью, а быть компанией-метавселенной. Уже 10 тыс. сотрудников компании работают над очками дополненной реальности, и именно вокруг этой технологии Цукерберг хочет строить свою метавселенную.

Обычных пользователей ребрендинг не коснется — соцсеть сохранит старое название, имя и логотип поменяются у материнской компании. Также изменится тикер, под которым она торгуется на бирже.

Напомним, в начале октября в работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел серьезный сбой. Сервисы перестали работать 4 октября около 18.40 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись жители разных стран — России, Великобритании, США, Германии, Франции и др.

Работа была восстановлена спустя пять часов, закрытые каналы Telegram писали, что в сбое виноваты хакеры, но многие эксперты считают, что проблема кроется в самом Facebook. Сразу после сбоя было установлено, что проблема оказалась в протоколах маршрутизации BGP — системе, которая (максимально упрощая) управляет доступом внешних пользователей к автономным сегментам интернета, в данном случае — к серверам Facebook. Уже через 20 минут после отключения Facebook сооснователь Cloudflare Дэн Кнехт написал в твиттере, что «протоколы BGP Facebook исчезли из интернета».

После устранения проблемы в Facebook подчеркнули, что утечки данных не произошло, а к сбою привели неудачные изменения программной конфигурации. После произошедшего акции Facebook в пике падали на 6%, а к закрытию торгов снизились на 4,9%, утянув за собой весь техсектор.

Автор: Александра Клименко
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