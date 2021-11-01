Как переехать в Канаду с одной только бизнес-идеей?

DK.RU и Apex Capital Partners проведут совместный эфир о бизнес-иммиграции в Канаду. Приглашаем присоединиться предпринимателей и всех заинтересованных темой получения ВНЖ другой страны.

Прямой эфир о бизнес-иммиграции в Канаду состоится 2 ноября в 18.00 по московскому времени (в 20.00 по екб). Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 970 033 4447, код доступа: B8Lc19.

В рамках мероприятия эксперты Apex Capital Partners и APS & Apex Partners Inc. расскажут о возможностях программы Start-up Visa (ВНЖ Канады), которая работает уже 4 года.

Зрители прямого эфира получат:

— Условия и подробный рассказ о программе Canada Start-up Visa;

— Оценку экспертами шансов на переезд;

— Практические кейсы и успешные примеры получения ВНЖ;

— Возможность задать интересующий вопрос о переезде в Канаду.

Спикеры мероприятия:

Михаил Шрайбман , президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов;

, президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов; Юлия Гоцкая, директор по продажам Apex Capital Partners.

Если у вас есть вопросы к прямому эфиру, касающиеся бизнес-иммиграции в Канаду, вы можете написать их на почту konovalova_ma@dk.ru с темой письма «Канада.Эфир».