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Как переехать в Канаду с одной только бизнес-идеей?

Как переехать в Канаду с одной только бизнес-идеей?
Иллюстрация: https://pixabay.com

DK.RU и Apex Capital Partners проведут совместный эфир о бизнес-иммиграции в Канаду. Приглашаем присоединиться предпринимателей и всех заинтересованных темой получения ВНЖ другой страны.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Прямой эфир о бизнес-иммиграции в Канаду состоится 2 ноября в 18.00 по московскому времени (в 20.00 по екб). Подключиться к конференции Zoom можно по ссылкеИдентификатор конференции: 970 033 4447, код доступа: B8Lc19.

В рамках мероприятия эксперты Apex Capital Partners и APS & Apex Partners Inc. расскажут о возможностях программы Start-up Visa (ВНЖ Канады), которая работает уже 4 года.

Зрители прямого эфира получат:

— Условия и подробный рассказ о программе Canada Start-up Visa;

— Оценку экспертами шансов на переезд;

— Практические кейсы и успешные примеры получения ВНЖ;

— Возможность задать интересующий вопрос о переезде в Канаду.

Спикеры мероприятия:

  • Михаил Шрайбман, президент APS & Apex Partners Inc., бизнесмен, инвестор (Pre-IPO, слияние и поглощение), ментор стартапов;
  • Юлия Гоцкая, директор по продажам Apex Capital Partners.

Если у вас есть вопросы к прямому эфиру, касающиеся бизнес-иммиграции в Канаду, вы можете написать их на почту konovalova_ma@dk.ru с темой письма «Канада.Эфир».

Справка

 
Apex Capital Partners Corp. — международная финансово-консалтинговая компания, оказывающая услуги по вопросам планирования гражданства, инвестиций, налогообложения и подбора недвижимости за рубежом. Компания предлагает полный спектр услуг по решению любых вопросов, связанных с получением второго гражданства в таких странах, как Сент-Китс и Невис, США, Канада, Великобритания, Болгария, Антигуа, Кипр.
 

 

Автор: Андрей Каяк
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