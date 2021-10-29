В международный розыск объявлен совладелец производителя сырков «Б. Ю. Александров»

После смерти основателя бренда совладельцы пытаются поделить компанию. Одного из бизнесменов обвиняют в принуждении к сделке, всего бизнес оценивается в в $50 млн (3,62 млрд руб.).

Объявлен в розыск совладелец производителя сырков «Б. Ю. Александров». Партнера скончавшегося бизнесмена обвиняют в принуждении к сделке. Уже есть постановление Тверского суда Москвы о заключении Юрия Изачика под стражу, ему грозит до двух лет колонии и штраф.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сооснователь группы «Ростагроэкспорт», производящей глазированные сырки под брендом «Б. Ю. Александров», объявлен в международный розыск. По этому же делу разыскивается Леонид Белиловский.

Вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск, — сообщил источник.

Напомним, президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б. Ю. Александров» бизнесмен Борис Александров умер в ноябре 2020 г. в возрасте 73 лет, писал DK.RU. По сведениям Mash, он болел коронавирусом. Ранее у бизнесмена был диагностирован рак, после чего он уехал жить в Латвию.

Сейчас группой «Ростагроэкспорт» руководит дочь Александрова Екатерина, перед смертью отец передал ей товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров».

«Коммерсантъ» сообщал, что Александров долей в бизнесе не имел, владельцем основной компании — ООО «Ростагрокомплекс» — выступал Изачик. Минувшим летом менеджеры компании предложили Изачику поделить бизнес, чтобы ключевые руководители получили по 17%. Он согласился, но вскоре принял меры по возвращению долей. Источник издания сообщает, что данные действия были безуспешными, после чего стороны обратились с заявлениями в полицию.

Сообщалось также, что на покупку «Ростагроэкспорта» претендует инвесткомпания А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Германа Хана). А1 направила оферту о выкупе долей наследникам Бориса Александрова Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Юрию Изачику, а также пяти представителям менеджмента.

Владельцам активов или прав на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б. Ю. Александров» было предложено выкупить принадлежащие им доли и права за равные денежные суммы. По словам источника РБК, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в $50 млн (3,62 млрд руб.).

«Ростагроэкспорт» выпускает молочную продукцию, в том числе плавленные сыры «Дружба», «Янтарь», «Коралл» и «Шоколадный». Самый известный бренд компании — глазированные сырки «Б.Ю. Александров».