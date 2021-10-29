В Екатеринбурге банкротят компанию, построившую аэропорт «Кольцово» и гостиницу «Анжело»

Восемь кредиторов просят Арбитражный суд Свердловской области признать застройщика из «империи» Владимира Тунгусова несостоятельным. Ранее был обстрелян офис компании.

Арбитражный суд начали процедуру банкротства в отношении строительной компании «Русград» и ввел наблюдение, чтобы обеспечить сохранность ее имущества.

Большинство кредиторов — подрядчики застройщика по проекту школы в Арамиле: компании «ИТ-Прайм», «Екатеринбургская строительная компания», «Мебельный альянс», «Террастрой», «Энергомагистраль». Среди заявителей есть микрофинансовая организация «Форвинд», выдавшая «Русград» кредит на 18,4 млн руб. Теперь последняя должна МФО более 51,2 млн руб.

«Русград» работает в регионе с 2004 г. Ранее она была крупнейшим генподрядчиком и построила такие объекты, как аэропорт «Кольцово», гостиницу «Анжело», участвовала в строительстве ОЭЗ «Титановая долина» и Циклотронного центра ядерной медицины. Также «Русград» начинал строительство МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» в 2016 г., однако в 2017-м подрядчик сменился — объект достраивал «Синара-Девелопмент», сообщал DK.RU. В 2018 г. у «Русграда» сменилось руководство. Михаил Абсалямов, бывший владелец компании, вышел из ее состава и уволил гендиректора Станислава Дресвянкина. После смены собственников у компании начались трудности.

Сейчас «Русград» ведет один проект — реконструкции очистных сооружений в Ревде.

Напомним, что ночью 12 октября неизвестные обстреляли из пневматического оружия офис компании «Русград».