«ESG–банкинг существует, чтобы у клиентов не было дефолтов, а у банков — убытков»

ESG–банкинг — не самое распространенное явление в РФ. Сейчас внедрение принципов социально-ответственного инвестирования доступно только крупным компаниям, обладающим «подушкой безопасности».

Принципы ESG появились как ответ на необходимость реализации концепции устойчивого развития еще 50 лет назад. Инвесторы стали уделять больше внимания социальной, экологической и этической деятельности компаний.

О том, что такое принципы ESG и как они применяются в банковской сфере, рассказал Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.

— Еще в 1960-х гг. в Европе и Северной Америке инвесторы начали выдвигать к инвестируемой компании определенные требования, касающиеся не только уровня дохода. В обиход вошло понятие ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) — это набор стандартов деятельности компании, которые определяют экологическую и социальную направленность бизнеса, а также прозрачность корпоративного управления.

В 2018 г. консалтинговая компания Ernst & Young провела исследование и выяснила, что около 97% инвесторов по всему миру проводят или неформальную оценку показателей ESG (таких 65%), или структурированный и методичный анализ нефинансовых данных о компаниях (таких 32%).

Принципы ESG постепенно добрались и до банковского сектора. Казалось бы, зачем применять ESG-банкинг, когда это еще не является обязанностью? Ассоциация банков России выделяет два основных преимущества ESG-банкинга перед другими моделями:

здесь применяются иные альтернативы и инструменты креативных действий для более быстрой адаптации банка к постоянным вызовам в условиях перманетных кризисов;

привлекаются новые клиенты и инвесторы, осваиваются новые технологии, завоевываются рынки, вводятся новые продукты.

Главным отличием ESG-банкинга от традиционного является то, что здесь нет купли-продажи рисков, а есть управление рисками. В кризисный период банкир-спекулянт покупает более дорогие ресурсы или активы и перекладывает риски на клиента, увеличивая ставки по кредитам. Во время кризиса ESG-банк вместе с клиентом ищет меры по снижению рисков. Ставки кредитования снижаются или остаются постоянными. Клиенты довольны, они сохраняют возможность погасить кредит в срок, без дополнительных проблем. Тем самым ESG-банк принимает все меры, чтобы у клиентов не было дефолтов ни сегодня, ни завтра, а у банка — убытков для покрытия этих дефолтов.

В рамках дипломной работы на МВА мы с коллегами провели исследование влияния ESG-факторов на ключевые параметры эффективности работы банковской системы. Исследование не полностью подтвердило тезис о том, что следование принципам ESG приведет к повышению прибыльности и эффективности банковской сферы. Только социальные факторы прямо влияют на результативность банковского сектора, тогда как экологические показали обратное влияние на результаты деятельности банков.

Однако справедливости ради отметим, что поле для анализа пока не слишком велико — мы в начале пути. Пожалуй, низкая вовлеченность банка в ESG-принципы может дать краткосрочный положительный результат за счет отказа от ряда расходов, но в долгосрочной перспективе резко снижает эффективность деятельности компании. Как говорится, скупой платит дважды.

Будем честны и отметим, что не все понимают принципы ESG-банкинга. Это порождает одностороннее внедрение ESG. Ученые, менеджеры и часть разработчиков часто нацелены только на один компонент — например, экологический. При этом все составляющие ESG одинаково значимы. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. На практике такой комплексный подход далеко не всегда реализуют даже те компании, которые начинают осознавать важность ESG-принципов.

Например, исследование Ассоциации ответственного инвестирования PRI в 2017-2018 гг. показало, что российские компании уделяют большое внимание вопросам корпоративного управления, но практически не интересуются аспектами социальной и экологической ответственности. Предположим, что это связано с направленностью российского бизнеса на получение прибыли в коротком периоде. Так, 81% российских респондентов считают, что вопросы корпоративного управления влияют на доходность акций в большей степени, нежели другие критерии.

Можно считать главным барьером на пути к успешным социально ориентированным инвестициям в России отсутствие доступа к качественной и объективной нефинансовой информации, которая описывала бы деятельность компаний по устойчивому развитию. Но ситуация меняется через смену парадигмы развития компаний.

При этом в условиях пандемии принять на себя определенные риски, связанные с внедрением принципов социально ответственного инвестирования, в России могут только крупные организации, у которых есть соответствующая «подушка безопасности» или гарантия поддержки от государства.

ВТБ и несколько других российских банков демонстрируют высокий уровень внедрения принципов устойчивого развития. Так, группа ВТБ запускает ESG-платформу, которая дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет семьям с детьми и пенсионерам.

Кроме того, ВТБ уже выступил с инициативой разработки общефедеральной программы экоипотеки с фиксированными льготными ставками в диапазоне 4-5%. Схема работы в рамках льготной экоипотеки, на наш взгляд, должна строиться по аналогии с успешно реализуемыми программами господдержки жилищного кредитования.

ВТБ также разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 г. впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Накопительный счет позволит клиентам ставить ESG-ориентированные цели для накопления и настраивать автопополнение, часть накоплений и дохода перечислять в один из фондов защиты природы.

Таким образом, держатели счета смогут как самостоятельно копить средства на экологические и социальные цели, так и поддерживать за счет части процентного дохода по накопительному счету ESG-инициативы организации-партнера ВТБ.