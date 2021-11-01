«Копаешь — глина, а через два метра уже гранит». В чем особенность газификации деревень?

«Мы на Урале живем, здесь однородности почвы ждать не приходится. Работа в Саране производилась по большей части на суглинках. А вот на следующем этапе придется иметь дело с песчаниками».

Компания «Смарт Групп» появилась на строительном рынке Екатеринбурга в 2012 г. За время работы она заслужила хорошую репутацию среди партнёров и обрела огромный опыт работы в сфере проектирования и строительства инженерных систем.

В списке кейсов компании — строительство очистных сооружений в Нижней Салде, строительство инженерных сетей для ЖК «Clever Park», газификация поселка Сарана в Красноуфимском районе и т.д. Подробнее о том, в чем разница между прокладкой газопровода на селе и в городе, рассказал руководитель отдела капитального строительства компании «Смарт Групп» Вячеслав Смирнягин.

Вячеслав, какие особенности необходимо учитывать при газификации сел и деревень?

— Первое, что необходимо учитывать в подобных проектах, — сроки. Не бывает так, что сегодня мы получаем технические условия, а завтра поселок уже газифицирован. Необходимо провести различные экспертизы, геологические изыскания, геодезические съемки. Все это может занять не один год. Так получилось, например, с поселком Сарана, где мы укладываем межпоселковый газопровод. Проект был выполнен еще в 2015 г., но строить мы начали только в 2021 г.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про проект межпоселкового газопровода Криулино-Сарана?

— Проект реализуется в Красноуфимском районе. Работа разделена на несколько этапов. В этом году мы прокладываем 8 км межпоселкового газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб 225-го диаметра. Работы ведутся и в самом поселке. Мы проложили уже порядка 2,5 км трубопровода по ул. Октябрьская. На втором этапе запланировано строительство еще 8 км газопровода (он протянется до самой Сараны). И третий этап — строительство 14 км внутренних сетей. В общей сложности «Смарт Групп» проложит порядка 30 км газопровода в этом районе. Реализацию проекта закончим в ноябре 2023 г.

Вы рассказали про временные проволочки, которые сопровождают строительство межпоселковых газопроводов. Есть ли другие отличия от работы в городе?

— Есть и технические особенности работы в селах. Практические все деревни и села на Урале были построены давно. Люди, живущие там, сами пытались строить водопроводы, рыли колодцы, занимались, как могли, инженерными сетями. Конечно же, все эти ранее построенные коммуникации не учтены ни в каких земельных планах.

И часто, когда мы начинаем строить, нас поджидают сюрпризы: здесь — выгребная яма, тут — овощная яма, там — частный старый водопровод или подведенный электрический кабель. Если говорить конкретно о проекте межпоселкового газопровода Сарана, его строительство осложнялось и тем, что реализация проекта совпала по срокам с реконструкцией дороги в самом поселке Сарана. Необходимо было увязать наши сети с сетями дорожников. Пришлось проделать дополнительную работу в части выполнения футляров для труб, потому что в поселке появилась асфальтированная дорога.

На самом деле эта особенность прокладки газопровода в деревне вытекает из первой: за время согласования и подготовки проекта ландшафт деревни сильно меняется — появляются новые дома, новые дороги, изменения в инженерных сетях.

Еще один момент, о котором нельзя не сказать, — это стесненность. Вроде бы земли в селе много, а развернуться негде, технологические коридоры не предусмотрены.

Деревни же строили давно и не думали, что лет через 40 туда дойдет газопровод, у которого будет охранная зона, который необходимо обслуживать и содержать.

На самом деле даже в городах стеснённость присутствует из-за обилия старых коммуникаций. Бывает, приходится ставить малогабаритную технику с низкой производительностью, потому что есть задача проложить коммуникации в узком проулке, где параллельно идут водопровод, линия электропередачи, телефонные сети и пр.

Как вы решаете проблему с частными трубопроводами и пр.?

— Есть одно хорошее правило: нельзя строить что-то новое и при этом портить то, что было построено до тебя. Нам приходится не бороться, а увязываться с тем, что есть. Мы выдерживаем нормативное расстояние, необходимое для полноценного функционирования и нашего газопровода, и тех старых сетей.

Еще одна особенность, которая мне видится при работе на селе, — это характер почвы.

— Действительно, мы живем на Урале. Здесь однородности почвы ждать не приходится. Разница по грунтам на одной территории бывает очень существенная. Можно попасть на глинистые почвы, суглинки, разборную дресву и тут же буквально в двух-трех метрах напороться на гранитный выход, который требует совершенно другого оборудования, мощности и оснастки для прохождения коммуникаций. Первый этап работы в Саране производился по большей части на суглинках. А вот на следующем этапе придется иметь дело с песчаниками и гранитными выходами с высоким уровнем грунтовых вод, судя по геологическим изысканиям.

Техника, которая работает на глине и на камне, — она разная?

— Строительная техника практически одинаковая, а вот оснастка — разная. Есть специальные скальные ковши — они изготовлены из более твердых и износостойких материалов. Кроме того, на скальных выходах используются гидромолоты.

Местные жители возмущаются, когда вы заходите в деревню?

— Сначала, конечно, возмущаются. Все же понимают, что газопровод прокладывается под землей, соответственно, неминуемо появляются отвалы, грунт усаживается и т.д. Кроме того, когда мы заходим в частный сектор, всегда сталкиваемся с благоустройством — люди высаживают деревья, кустарники, делают асфальтированные или каменные зоны заезда.

Бывает, местные жители говорят: «Вы газ сделайте, но копать я вам тут не дам». Благо, современные технологии позволяют прокладывать газопровод как открытым, так и закрытым способом, поэтому по возможности мы стараемся идти навстречу жителям районов, где производим работы.

Возьмем усредненную деревню — сколько км газопровода можно проложить за одну смену?

— Километров? Это очень оптимистично. В среднем за смену одна бригада может проложить порядка 200 м. Иногда больше, иногда меньше. На самом деле в селах работа идет быстрее. В городе, бывает, и 15 м трубопровода не всегда получается проложить, потому что в центре города, например, очень разветвленные сети и коммуникации.

Какие дальнейшие планы по газификации поселков?

— Сейчас у нас в работе жилой квартал «Совушки». Подключаем там пять домов к газоснабжению, прокладываем подземные газопроводы до домов и осенью начнем уже работы по внутридомовой разводке. Кроме того, мы заканчиваем работы в коттеджном поселке «Яснолетово». Там мы делали подводящий газопровод высокого давления с установкой газорегуляторного пункта, выполняли работы по строительству внутриплощадочного газопровода низкого давления к домам. А межпоселковый газопровод Криулино-Сарана пойдет вдоль поселка Зауфа, фермерских хозяйств и баз отдыха. Надеемся, что перед владельцами этих бизнесов откроются новые возможности после газификации.