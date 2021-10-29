Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.10
70,52
82,28
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«От этого будет зависеть наша с вами работа и жизнь» — Андрей Козицын — сотрудникам УГМК

«От этого будет зависеть наша с вами работа и жизнь» — Андрей Козицын — сотрудникам УГМК
Автор фото: Александр Мамаев. Иллюстрация: justmedia.ru

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании записал видеообращение к сотрудникам. Он анонсировал преобразования на предприятии и пообещал учесть их мнения.

#УГМК#КОЗИЦЫН#НОВОСТИ

Видеообращение генерального директора холдинга Андрея Козицына опубликовано в социальных сетях УГМК. Оно посвящено масштабному исследование вовлеченности персонала, которое продлится до 14 ноября:

В ближайшее время вы получите на свой электронный адрес вопросы. Ничего страшного в этих вопросах нет. Они в виде анкеты, по которым мы сможем оценить с учетом полученных ответов от вас, как нам жить дальше, как нам работать дальше, на что обратить наибольшее внимание или как сменить акценты в части нашей работы. Для нас это принципиально, так как это ваше личное мнение. Они будут индивидуальны, они будут не публичны.

Андрей Козицын просит сотрудников отнестись к заполнению анкет ответственно и отвечать честно.

От этого будет зависеть наша с вами работа и жизнь», — подчеркивает он.

Напомним, что УГМК входит в рейтинг крупнейшего частного бизнеса, по версии Forbes, занимая в нем 50-е место с выручкой в 193 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что трое совладельцев УГМК будут развивать еще одну угольную компанию на Кузбассе. Все они входят в топ-200 богатейших бизнесменов России за 2021 г. по версии Forbes.

Сам Андрей Козицын в сентябре стал учредителем «Фабрики здорового питания». Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Столичная сеть «Якитория» открыла ресторан в ЕкатеринбургеСтоличная сеть «Якитория» открыла ресторан в Екатеринбурге
  • Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового годаЛокдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года
  • Как выжить бизнесу в новый локдаун?Как выжить бизнесу в новый локдаун?
  • «Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин«Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.