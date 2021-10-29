«От этого будет зависеть наша с вами работа и жизнь» — Андрей Козицын — сотрудникам УГМК

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании записал видеообращение к сотрудникам. Он анонсировал преобразования на предприятии и пообещал учесть их мнения.

Видеообращение генерального директора холдинга Андрея Козицына опубликовано в социальных сетях УГМК. Оно посвящено масштабному исследование вовлеченности персонала, которое продлится до 14 ноября:

В ближайшее время вы получите на свой электронный адрес вопросы. Ничего страшного в этих вопросах нет. Они в виде анкеты, по которым мы сможем оценить с учетом полученных ответов от вас, как нам жить дальше, как нам работать дальше, на что обратить наибольшее внимание или как сменить акценты в части нашей работы. Для нас это принципиально, так как это ваше личное мнение. Они будут индивидуальны, они будут не публичны.

Андрей Козицын просит сотрудников отнестись к заполнению анкет ответственно и отвечать честно.

От этого будет зависеть наша с вами работа и жизнь», — подчеркивает он.

Напомним, что УГМК входит в рейтинг крупнейшего частного бизнеса, по версии Forbes, занимая в нем 50-е место с выручкой в 193 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что трое совладельцев УГМК будут развивать еще одну угольную компанию на Кузбассе. Все они входят в топ-200 богатейших бизнесменов России за 2021 г. по версии Forbes.

Сам Андрей Козицын в сентябре стал учредителем «Фабрики здорового питания». Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.