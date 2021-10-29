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Третий «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге построят Константин Погребинский и Игорь Заводовский

Третий «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге построят Константин Погребинский и Игорь Заводовский
Автор фото: Игорь Заводовский. Иллюстрация: DK.RU

Для нового торгового центра выбран участок на территории, когда-то принадлежавшей Уралмашзаводу. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Третий гипермаркет «Леруа Мерлен» разместится у перекрестка улиц Машиностроителей — Космонавтов.

Проектом занимается компания «Инвестторгстрой». По данным «Спарк-Интерфакс», она принадлежит собственникам «Малышева, 73» и «Гринвича» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому. Последний ее возглавляет.

Данных о сроках строительства и объеме инвестиций пока нет.

Ранее DK.RU писал, что Общество «Малышева 73» приступило к строительству «золотого» автовокзала. Он обойдется инвесторам в $400 млн. Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тыс. кв. м, торговая — 147 тыс. квадратов. Объект планируют запустить в эксплуатацию в 2023 г. — к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга. Он станет крупнейшим пересадочным узлом в южной части Екатеринбурга.

Игорь Заводовский рассказал обо всех фишках проекта, почему он столько стоит и когда планируется окупить вложения в эксклюзивном интервью DK.RU.

Напомним, что в этом году ТРЦ «Гринвич» не раз становился фигурантом судебных разбирательств. В начале марта сеть ювелирных магазинов Sunlight подала в суд на управляющую компанию центра. Ритейлер хочет вернуть деньги, выплаченные за аренду в период вынужденного простоя с конца марта по начало августа 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сумма исковых требований превышает 9,5 млн руб.   

«Долгоиграющим» стал конфликт ТРЦ со шведской сети H&M. Магазин одежды приостановил работу в сентябре 2020 г. из-за отсутствия электричества на арендованных площадях. 

Автор: Виктория Говорковская
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