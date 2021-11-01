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УГМК покупает одного из крупнейших золотодобытчиков России

УГМК покупает одного из крупнейших золотодобытчиков России
Иллюстрация: pixabay.com

ФАС рассмотрит приобретение уральской корпорацией компании GV Gold, принадлежащей топ-менеджерам Ланта-банка и фонду Blackrock. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций

#УГМК#НОВОСТИ

УГМК планирует купить одного из крупнейших золотодобытчиков России. Компания подала ходатайство о приобретении 100% золотодобывающей компании GV Gold, которая принадлежит топ-менеджерам Ланта-банка и фонду Blackrock.

GV Gold c активами в Иркутской области и Якутии была основана в 1998 г. командой Ланта-банка. Ее основные акционеры — топ-менеджеры банка Сергей Докучаев и Наталья Опалева, а также руководитель одной из его структур Валериан Тихонов (каждому принадлежит по 20,36% золотодобытчика). Еще 17,99% — у американского инвестфонда Blackrock.

По итогам 2020 г. GV Gold произвела 272 тыс. унций золота (8,5 т), заняв восьмое место среди золотодобывающих компаний России. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций. Выручка компании составила $471 млн, EBITDA — $248 млн, сообщает РБК.

Минувшей весной компания планировала IPO на $500 млн, рынок оценивал компанию в $1,5 млрд. Но решение о намерении разместить акции на бирже было перенесено на неопределенный срок через 11 дней после объявления о выходе на IPO.

Ходатайство в Федеральную антимонопольную службу уже поступило, сообщили в ведомстве. В УГМК планы и условия сделки не комментируют.

Ранее DK.RU сообщал, что генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын записал видеообращение к сотрудникам. Он анонсировал преобразования на предприятии и пообещал учесть их мнения.

Напомним, что УГМК входит в рейтинг крупнейшего частного бизнеса, по версии Forbes, занимая в нем 50-е место с выручкой в 193 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что трое совладельцев УГМК будут развивать еще одну угольную компанию на Кузбассе. Все они входят в топ-200 богатейших бизнесменов России за 2021 г. по версии Forbes.

Сам Андрей Козицын в сентябре стал учредителем «Фабрики здорового питания». Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.

Автор: Александра Клименко
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