Forbes включил Екатеринбург в топ-10 новых центров внутреннего туризма

В 2021 г. турпоток в Свердловскую область увеличился на 36%. Столица Урала привлекает туристов памятниками конструктивизма, возможностью посетить модные бары и хорошие рестораны, считает издание.

Forbes отмечает, что Екатеринбург славится стрит-артом и необычными памятниками — от гигантской клавиатуры до изобретателя велосипеда, и выделяет в качестве достопримечательности деревню Волыны:

Примерно в 100 километрах от столицы Свердловской области находится деревня Волыны, известная также как Деревня художников. В 70-х годах прошлого века здесь купили дома многие уральские живописцы и превратили их в свои мастерские. Художники живут в Волынах и сегодня.

В то же время власти региона связывают рост популярности Екатеринбурга как туристического центра с запуском таких активностей, как поезд «Императорский маршрут» (курсирует между Екатеринбургом и Алапаевском). А также с событийным туризмом — музыкальными и гастрономическими фестивалями, Уральской индустриальной биеннале современного искусства и пр.

Напомним, что ранее Сергей Чобан, глава архитектурного бюро СПИЧ, один из самых известных российских архитекторов, отметил, что за последние годы Екатеринбург стал колоссальной точкой притяжения благодаря архитектуре:

Здесь впервые в России был реализован проект Нормана Фостера, строятся небоскребы. Большую роль играет Ельцин Центр. Вы не боитесь экспериментов. Дорогу осилит идущий. Боящийся ничего не осилит. Полагаю, вы сумели найти баланс между жизнью и культурой, — подчеркнул архитектор во время выступления на форуме 100+ TechnoBuild 2021.

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