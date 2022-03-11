«Сделать красиво можно даже в подворотне». Опыт успешного self-made фотографа

Курсы фотографов не помогут стать фотографом. Дорогая студия — не залог успешной фотографии: у нас они почти все однотипные. Искусство фотографа — в понимании психологии портретной съемки.

Наталья Смагина — успешный портретист, она организовывает свои выставки, участвует в благотворительных проектах, ее фотографии печатают в журналах, она работает с известными людьми. Фотография не только приносит доход, но и является ее смыслом жизни и любимым делом.

В интервью DK.RU Наталья рассказала, как она начала заниматься фотографией, нашла свое место в этой профессии, добилась творческого и коммерческого успеха.

У вашего творчества есть девиз или идея, которая определяет его цель?

— Пожалуй, передать то, что я вижу и чувствую в процессе взаимодействия с человеком в моменте. Его эмоции, настроение. И раскрыть то уникальное в нем, что порой скрыто от него самого.

Как вы стали фотографом? Расскажите ваш путь от момента, когда фотография была хобби, до того, как стала приносить доход.

— В фотографию я пришла давно и рано поняла, что мне нравится фотографировать, но, как и любой творческий человек, находилась в поиске своего «я». Пожалуй, и до сих пор нахожусь. Ибо когда останавливается этот процесс, ты перестаешь совершенствоваться.

У меня высшее образование по направлениям маркетинга и менеджмента. И свой путь я начинала как офисный сотрудник на одном из предприятий города, потом много лет работала в сфере страхования. В этом было много плюсов — стабильный гарантированный доход, уверенность в завтрашнем дне и т. д. Все шло по плану, однако… Когда наступает пауза и ты начинаешь по-настоящему слушать себя и честно отвечаешь себе на вопросы «А кто ты? Чего ты хочешь? В чем твоя уникальность и, может быть, призвание?» — ответ был: «Меня всегда тянуло в творчество». Увлечений было много — я занималась музыкой, пробовала писать картины. И еще я всегда любила фотографировать.

Семь лет назад я полностью ушла в фотографию. Поначалу было страшно. Конечно, были переживания, что нет заказов, нет стабильности. Иногда хотелось сдаться и вернуться к более предсказуемой жизни. Я думаю, такие периоды бывают у каждого. Моменты слабости, когда ты начинаешь сомневаться в себе и своем выборе. Хорошо, когда есть рядом те, кто готов тебя поддержать в эти минуты.

С чего все началось? Где исходная точка?

— Первые навыки фотографирования появились еще в школе. Мой папа занимался фотографией. А более осознанный интерес появился лет в 25. Все началось с того, что захотелось поснимать своих подруг и увидеть красивые картинки, потом эта тема развивалась.

Сначала я пошла на курсы. Тогда выбор был совершенно невелик, я поняла, что курсы не дадут мне ответов на вопросы, которые я искала. Тогда я начала развиваться в своем направлении. С техническими параметрами разобралась достаточно быстро. А в плане творчества я находила фотографов, чье видение мне отзывалось, и посещала их мастер-классы. Живое общение с творческими людьми развивает человека как самостоятельную творческую личность. В принципе, я продолжаю это делать. С технической точки зрения я мало что могу почерпнуть на мастер-классах, но именно творческий обмен энергией заряжает, появляются свежие идеи, начинаешь открывать в себе новые грани и выстраивать перспективы развития.



Александр Новиков, поэт, певец и композитор, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады

Ваше место в профессии — каким вы его видите? Как вы себя позиционируете?

— Портретная фотография — это то, к чему я пришла. Мне всегда были интересны люди, их лица, мимика, жесты. Меня захватывает некая интеграция в личность портретируемого. И как результат — фотография, в которой отражается характер твоего героя, как ты его видишь и как сумел почувствовать. Кроме того, фотография, которую ты делаешь, — это не только отражение личности героя, это всегда некий уникальный эксперимент, ибо результат съемки — это квинтэссенция и переплетение личности твоего героя и твоего внутреннего состояния, через призму которого ты видишь. Каждый раз ты как бы пропускаешь человека через себя.

Я очень требовательна к себе и редко бываю довольна результатами съемки на 100%. Часто думаю, листая готовые фото, что можно было сделать чуть больше, копнуть чуть глубже. Однако лучшее подтверждение того, что у тебя все получается, — это когда клиенты возвращаются к тебе вновь и вновь. И их хорошие отзывы — бесценны.

Портрет — это терапия. Это про смысл, про внутренний потенциал человека. Все мы нуждаемся в поддержке извне. Многие люди, с которыми я работаю, приходят не за красивыми глянцевыми картинками, а за тем, чтобы увидеть себя и раскрыться с какой-то новой стороны.

Как сделать хорошую фотографию незнакомого человека?

— У меня нет какого-то единого шаблонного подхода. Все индивидуально. Во-первых, я слушаю пожелания клиента, смотрю его фотографии в соцсетях, подбираю референсы либо просто предлагаю ему свое видение. А дальше мы встречаемся на съемочной площадке, общаемся в процессе окончательного подбора образов и макияжа. Идем и творим исходя из настроения в моменте. Как правило, моя аудитория — это не профессиональные модели, а обычные девушки, женщины, мужчины, которые приходят на съемку впервые.



Александр Новиков

Одним из ключевых моментов я считаю доверие между героем и фотографом. Это основа удачной фотосессии. Практически со всеми людьми, которые ко мне приходят, я умею наладить контакт, иногда это просто, иногда гораздо сложнее. Но когда определенный диалог складывается, то появляется состояние легкости и уверенности, и я просто делаю то, что идет изнутри.

Поделитесь лайфхаком для начинающих фотографов, как расположить к себе человека?

— Наверное, просто нужно искренне интересоваться личностью своего героя, попытаться понять, что его волнует сейчас, каковы его ценности, вкусы, взгляды. Быть собой и почаще улыбаться.

Съемка — это своего рода игра, эксперимент, к ней нельзя относиться очень серьезно. Чем проще человек относится, тем более он расслаблен, тем лучше получается результат.

Конечно, бывают сложные клиенты. Сложные, может быть, с моей субъективной точки зрения. Есть закрытые люди, которые поначалу очень настороженны. Они видят меня в первый раз, но решились на достаточно откровенное мероприятие. И когда я вижу, что человек становится спокойным и расслабленным, я очень радуюсь.

Как у вас получается видеть в ваших клиентах красоту?

— Все люди разные, для каждого нужно подобрать свой свет и свой ракурс. Но в процессе открываются какие-то новые грани человека, и зачастую съемка идет не по запланированному сценарию. Сначала мы выполняем все поставленные задачи, а потом начинаем творить вместе. Именно доверие в этот момент играет ключевую роль: когда клиент тебе доверяет и готов на любые творческие эксперименты, даже если изначально они казались ему странными.

Что нужно сделать технически, чтобы человек получился красиво — выбрать позу для портрета, подобрать одежду, детали интерьера?

— Конечно, все зависит от целей съемки. Сделать красиво можно даже в подворотне. Модные образы и шикарные интерьеры далеко не всегда залог красивого результата. Мне зачастую достаточно циклорамы и хорошо подобранного света, чтобы осуществить задумку.

Если говорить об объекте съемки, то любую фигуру и лицо можно как испортить неправильно подобранным ракурсом, так и удачно подчеркнуть все достоинства и передать индивидуальность. Я в процессе съемки просто доверяюсь своему чутью и делаю так, как вижу.



Александр Новиков

Сейчас на портреты большой спрос?

— Если бы не было спроса, то не было бы такого широкого предложения на рынке фотографии. Она сейчас доступна каждому желающему благодаря современным технологиям.

Сколько стоит сделать портрет в Екатеринбурге? Какие ценовые категории портретов существуют?

— Стоимость варьируется очень широко: от 2000 до 100 тыс. руб и более. Все зависит от опыта, качества портфолио, от того, насколько успешно фотограф умеет себя презентовать и продвигать с помощью социальных сетей и прочих маркетинговых инструментов. Для меня лично всегда было важно добиться того уровня, чтобы человек, если он останавливает свой выбор на мне, не руководствовался исключительно стоимостью съемки, а шел в первую очередь за эмоциями и результатом, который могу дать ему именно я. Ведь по сути хорошая фотография — это люксовый продукт, который останется с вами на годы.

Заработать больше и стать успешнее — это нормальная цель для фотографа, или, может, надо стремиться развиваться именно творчески?

— Каждый человек хочет быть успешным. Мне кажется, это нормальный закон эволюции. Да, хочется быть более известным, более востребованным, более высокооплачиваемым. И это опять же не про деньги, а про признание себя как значимой творческой единицы в этом мире.

Любой художник, любой поэт — все стремятся к признанию. Мне кажется, это одна из причин, почему я пришла в фотографию. Если работаешь на нелюбимой работе, у тебя есть планы, отчеты, какие-то результаты. Но в итоге, когда ты берешь паузу, то понимаешь, что все это не ты и не твоя жизнь, не твое предназначение. Это все бессмысленно с точки зрения вселенной, твоей личной эволюции, как будто ты ничего не сделал в этой жизни. Сейчас же я ощущаю нужность того, что я создаю, и испытываю радость от этого. Для меня важно чувствовать себя полезной на своем месте.

На фотографии легко заработать?

— На фотографии заработать получается тогда, когда ты прошел определенные этапы становления в этой профессии. У кого-то это займет год, у кого-то 10 лет. Сегодня существует много возможностей в плане обучения, чтобы сократить этот путь до минимума. Все зависит только от вас. Конечно, профессия фотографа требует постоянных финансовых вложений, начиная с необходимого оборудования и заканчивая постоянными инвестициями в развитие себя как творческой личности.

Во что нужно вкладываться, в мастер-классы, в студию?

— Важно все. Студии я предпочитаю арендовать, чтобы была возможность менять локации в зависимости от задач съемки. Иметь свою студию — это прекрасно, однако это отдельный коммерческий проект и, соответственно, дополнительные затраты и сложности. На сегодняшний день для меня это не первостепенно.

Екатеринбург в плане студий предлагает достаточно возможностей для творчества? Сколько стоит аренда?

— У нас в городе большой выбор студий, но почти все они достаточно однотипны. Я выбираю студию исходя из задач съемки, наличия в ней необходимого светового оборудования. Также важна комфортная обстановка и приветливые профессиональные администраторы. Что касается интерьера — минимализм предпочтителен. Ибо зачастую дешевый бутафорский интерьер не вдохновляет. Что касается цен, то аренда может стоить от 1500 до 10 тыс. руб в час.

Как вы поняли, что в общем-то хороши в своем деле? Что произошло, что придало уверенности продвигаться профессионально?

— Наверное, когда я начала видеть хорошие отзывы, обзавелась базой постоянных клиентов.

Всегда страшно идти и делать то, что ты еще не пробовал. Но в этом и есть смысл развития, и успех приходит к тому, кто не боится действовать.

Фото из личного архива Натальи Смагиной

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