Александр Чамовских: В самый горячий период клиенты звонили нам со словами «везите всё»

С кольцом с драгоценным камнем в 10 карат можно спокойно пересечь границу и выгодно продать его в любой точке мира. Глава CHAMOVSKIKH Jewellery House рассказал, в какие украшения стоит инвестировать.

Когда рынок ценных бумаг начало лихорадить, а на покупку валюты ввели ограничения, многие состоятельные россияне выбрали в качестве инструмента спасения денег от инфляции золото и ювелирные изделия.

«Сейчас из России ушли европейские ювелирные бренды, но отечественные компании, работающие в премиальном сегменте, давно готовы предложить достойную альтернативу», — говорит председатель Гильдии ювелиров Урала Александр Чамовских. Свой ювелирный бизнес он основал четверть века назад и успешно провел его через несколько кризисов. Сегодня клиенты CHAMOVSKIKH Jewellery House — состоятельные люди из России и зарубежных стран.

Что изменилось для ювелирного рынка с февраля? Как повлияли на него антироссийские санкции?

— Пока отрасль не очень от них пострадала. Возникли трудности с поставками комплектующих для оборудования и расходников. Но в России были большие складские запасы, и компании, которые ответственно относятся к своему производству, позаботились об обеспечении себя всем необходимым хотя бы на полгода. Нам хватит материалов на год бесперебойной работы, а драгоценных и полудрагоценных камней — вообще лет на пять.

В то же время ювелирный рынок столкнулся с другими вызовами. Во-первых, с введением системы контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК). Государству нужна исчерпывающая информация о каждом изделии, его истории и составе, поэтому предприятия обязаны все маркировать. Для этого нужны компьютеры соответствующей производительности, ПО и специалисты, которые настроят учет. Компаниям, особенно небольшим, приходится нелегко. ГИИС ДМДК уже работает, пока система не совершенна, но ювелиры пытаются к ней адаптироваться. Отрасль должна была перейти на маркировку с 1 марта 2022 г., но нам дали отсрочку до 1 сентября.

Во-вторых, государство отменило НДС при продаже слитков драгметаллов физлицам, чтобы переориентировать инвесторов с валюты на золото. Понятное решение. Но оно ударило по ювелирам: нас обязали перейти с льготных режимов на общую систему налогообложения до 1 января 2023 г. Налоговая нагрузка вырастет, и небольшим предприятиям придется объединяться, либо уходить с рынка. Пока сохраняется надежда, что льготные режимы вернут. Представители отрасли пытаются достучаться до властей: Гильдия ювелиров Урала, Гильдия ювелиров России, клуб «Российская ювелирная торговля» обратились в Госдуму, к председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту. Ждем реакции.

Снижение платежеспособности населения из-за нового кризиса тоже не будет способствовать ее процветанию. Отразится ли оно на премиальном сегменте?

— Продажи в премиальном сегменте не снизились, наоборот, мы видим рост интереса к своей продукции. Отчасти он обусловлен тем, что российский рынок покинули европейские ювелирные бренды, а слетать в Европу на выходные за покупками стало в разы сложнее. Поэтому покупатели разворачиваются в сторону российского производителя.

С 1996 г. мы проходим шестой или седьмой кризис, и каждый раз фиксируем рост. В период турбулентности люди стремятся защититься от девальвации рубля, приобретая валюту, недвижимость и ювелирные украшения.

Особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что на покупку валюты введены ограничения, рынок ценных бумаг лихорадит. Ставки по вкладам после непродолжительного роста снижаются. К тому же многие опасаются держать деньги на депозитах. Это стимулирует интерес к ювелирным украшениям как к инструменту инвестирования.

У нашего ювелирного дома есть постоянные клиенты по всей России и за границей. В самый горячий период многие звонили со словами «везите все, будем выбирать». Люди хотели спасти деньги, вложив их в актив, который никогда не обесценится. За владение украшениями не нужно платить налоги (в отличие от домов), и с ними в любой момент можно уехать за границу.

У каких ювелирных украшений есть инвестиционный потенциал?

— В принципе у любых. В 2006 г. грамм золота 585 пробы стоил 200 руб., сейчас — три тысячи. То есть, за 16 лет оно подорожало в 15 раз. Золото 999 пробы за последние три года выросло в цене на 50% (в долларах).

Но золото как таковое скорее решает задачи по сохранению денег, и оно показывает себя как защитный актив при долгом горизонте планирования: это не месяцы, а годы, даже десятилетия. У украшений с драгоценными камнями с хорошими характеристиками (вес, цвет, чистота, огранка) инвестиционный потенциал намного выше. Например, за последние полгода бриллианты подорожали на 30%.

Сейчас рынок алмазов испытывает напряжение из-за санкций, наложенных на компанию АЛРОСА — лидера по добыче в мире. На ювелирной выставке в Мюнхене Tiffany и Cartier публично заявили об отказе от ее продукции. Подобные эскапады для ювелирного бизнеса не характерны, он всегда старался быть аполитичным. Я не верю, что у АЛРОСА возникнут трудности с продажей продукции на мировой рынок. 90% всего алмазного сырья перерабатывается в Индии, а она стремится сохранить нейтралитет.

Кроме того, идентифицировать происхождение бриллианта крайне сложно. Мне встречались сертификаты GIA (Геммологический институт Америки, самая авторитетная геммологическая лаборатория в мире), где в графе «происхождение сырья» стояло «Россия». Но это 1% из 100%. АЛРОСА отправляет бриллианты на зарубежные рынки, какая-то их часть возвращается назад. Мы работаем с этими камнями, не зная, что они российские. Как и ювелиры в других странах. В любом случае бизнес найдет пути и решения.

Замечу, что спрос на бриллианты всегда растет, независимо от геополитической ситуации, а добыча снижается. К тому же из 100% добываемых алмазов лишь 2–3% могут считаться инвестиционными. Они редкие, поэтому не могут не расти в цене. То же самое можно сказать о других камнях «большой пятерки» — изумрудах, сапфирах, рубинах и александритах.

Приведу пример: семь лет назад клиент приобрела у нас брошь с рубином из коллекции L’Amour de ma vie за 1 млн 700 тыс. Недавно она решила ее продать и принесла нам. За это время рубины дали сумасшедший скачок, сегодня ее брошь стоит 5 млн руб.

Можно ли рассматривать покупку украшения с самоцветами как инвестицию?

— В России шпинель, турмалины, опалы и другие самоцветы относят к полудрагоценным камням, в остальном мире — к драгоценным. Объем их добычи невелик, и они дорожают независимо от кризисов. В то же время оценивать инвестиционный потенциал таких камней, на мой взгляд, рано. Несколько лет назад в Китае скупали турмалины-рубеллиты, и цены на них росли как на дрожжах. Мода прошла — и они скорректировались.

Кольцо Rosetta c параибой

«Исход» западных премиальных брендов открыл окно возможностей для российских. Что они могут предложить клиентам Chopard, Tiffany, Cartier?

— За 20 лет отечественные производители сделали мощный рывок. Украшения ряда российских компаний по качеству не уступают продукции западных брендов, в некоторых случаях даже превосходят. Наш ювелирный дом работает с камнями такого же уровня, как Cartier и Van Cleef & Arpels. Tiffany же не всегда использует камни с лучшими характеристиками.

Многие адепты западных брендов «увидели» нас в пандемию, когда границы закрылись. Я не раз слышал от них: «Где же вы были раньше? Мы столько денег оставили в Bvlgari». Они поняли: по качеству и дизайну украшения российского бренда могут быть не хуже, и при этом стоят дешевле. Я вижу, что люди довольны.

Не все производители способны работать в сегменте High Jewelry, водораздел можно провести даже по регионам. В Костроме очень развито ювелирное производство, но таких компаний нет. А в Петербурге и на Урале есть. У нас сильные традиции и академический подход к ювелирному искусству. Он проявляется во всем — в дизайне, проработке деталей, исполнении. Поэтому наши украшения соответствуют ожиданиям потребителей люкса.

Производство CHAMOVSKIKH Jewellery House

Можете очертить их вкусовые предпочтения?

— Диапазон очень широкий — от минимализма до современных прочтений исторических стилей. Проиллюстрирую на примере наших коллекций. Абсолютный бестселлер — коллекция Jazz Age с украшениями-трансформерами. В ней есть флагманская модель с сотнями бриллиантов, и «облегченная» версия. Дизайн Jazz Age очень лаконичный. Эту коллекцию, без преувеличения, хотят все. В то же время пользуется спросом коллекция «Украшения императорских особ», созданная нами в коллаборации с историком моды Александром Васильевым.

Кольцо-трансформер «Княжна» с изумрудом

В целом же мы видим большой запрос на персонализацию: порядка 75% наших заказов — украшения, созданные по индивидуальным эскизам.

Допустим, человек захочет продать уникальное украшение, находясь за рубежом. Как сделать это легально, легко и с выгодой?

— Предположим, вы решили расстаться с кольцом, в котором стоит рубин в пять карат или бриллиант в 10 карат. В развитых государствах, через которые проходит большой поток драгоценных камней, есть биржи камней. Самые известные — в Гонконге, Таиланде (Бангкок), Индии (Мумбай), Дубае, Израиле, Бельгии и США (Нью-Йорк). Некоторые брокеры работают только в сегменте B2B, другие — с частными лицами. При бирже можно найти структуру, где оценят и приобретут ваше украшение. Это абсолютно легальный и легкий способ продажи.

Напомню, что с личными украшениями вы вправе свободно перемещаться по миру. Но при выезде из России не забудьте их задекларировать. В противном случае по возвращении домой таможенная служба может предположить, что изделия новые, приобретены за границей, и вас заставят заплатить за них пошлину.

Последний вопрос: сейчас вы видите больше возможностей или угроз для своего бизнеса?

— Наша клиентская база будет трансформироваться, это происходит во все кризисы — одни разоряются, другие становятся богаче. С уходом западных конкурентов нам станет легче привлекать внимание потребителей люкса. Кроме того, освобождаются интересные торговые локации, становятся доступнее места, куда еще три месяца назад было сложно зайти, например, московские ГУМ и ЦУМ. Что касается портфеля заказов, сейчас наше производство загружено на полгода вперед.

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