СОСПП оценит качество внедрения регинвесттандарта в Свердловской области

Региональный инвестиционный стандарт — это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата. Для этого совершенствуется региональное законодательство и принимается ряд других мер.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей станет одной из сторон, которая оценивает внедрение регионального инвестиционного стандарта в регионе. Мониторинг будет осуществляться совместно с ведущими бизнес-объединениями Свердловской области.

Соответствующее соглашение на площадке ТАСС-Урал 28 апреля подписали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и председатель совета свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

Инвестирование — это неотъемлемый процесс любого бизнеса, поэтому те положения регинвестстандарта, которые сегодня прорабатываются и принимаются на федеральном и региональном уровнях, касаются практически всех предприятий. Сегодняшнее соглашение — позитивный пример взаимодействия бизнеса и власти. Предприниматели смогут участвовать в разработке методических рекомендаций по внедрению стандарта в регионах и других документах, которые сформируют систему поддержки новых инвестпроектов. Также бизнес проведет оценку внедрения новых требований и даст заключение, удалось ли их ввести, — отметил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

В течение октября группа опросит предпринимателей, проанализирует итоги анкетирования, передаст их на федеральный уровень. В конце ноября Министерство экономического развития РФ опубликует перечень регионов, в которых внедрен регинвестстандарт.

Региональный инвестиционный стандарт — это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата. Для этого совершенствуется региональное законодательство, создается специализированная организация по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совет по инвестициям под председательством главы региона.