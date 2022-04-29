В Екатеринбурге открылся Музей Андеграунда и новая выставка в галерее Синара-арт

Интересная культурная программа ждет екатеринбуржцев. Новый музей уже назвали энциклопедией советского неофициального искусства, а выставка, по словам художника, самая крупная за последние три года.

В Екатеринбурге открылся новый музей в здании на Добролюбова, 4 — Музей Андеграунда. Здесь представлено свыше одной тысячи работ мастеров советского андеграунда из Свердловска, Одессы, Ленинграда и Москвы. Все эти работы из частного собрания уральского бизнесмена Павла Неганова.

В музее выставлены картины художников с мировыми именами — Оскара Рабина, Виктора Пивоварова, Сергея Бугаева. Среди уральских мастеров, представленных в коллекции, — работы Валерия Дьяченко, Анны Таршис, Николая Федореева, Владимира Жукова и других.

Коллекция Павла Неганова — это своего рода энциклопедия советского неофициального искусства, ведущая повествование с 1960-х годов, пишет 66.ру. Бизнесмен начал собирать свою коллекцию 20 лет назад. По его словам, к тому моменту многие самые значимые для направления работы уже были утеряны, испорчены или скуплены коллекционерами.

Коллекцию я начал с топовых художников Екатеринбурга: так в коллекции появились Миша Брусиловский, Виталий Волович и другие наиболее раскрученные и популярные художники города. Потом как-то попалось несколько работ из андеграундной среды, и она меня затянула своей нестандартностью подачи. Наверное, это больше всего мне и понравилось, — рассказал Павел Неганов на открытии музея.

Такая коллекция на всеобщем обозрении — редкость, пишет ТАСС. Подобные собрания советского «нонконформизма» достаточно редки и в основном базируются в столицах или в зарубежных резиденциях их владельцев.

Также в Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» пройдет большая выставка уральского художника Кирилла Бородина. Маэстро представит публике проект из пяти тем «Defensor infantilis» — от латинского «инфантильный защитник». Открытие запланировано на 29 апреля.

Это будет моя самая большая выставка за последние три года. Впервые покажу свои объекты из металла, а именно «брутальную игрушку» Difensor. Основная часть холстов еще не показывалась в Екатеринбурге, — поделился с «Моментами» художник Кирилл Бородин.

Гости выставки могут познакомиться с представлением художника о псевдомифологии и псевдоистории. Воспоминания детства Кирилла Бородина в девяностых будут переплетаться с современной действительностью. А композиции из китайского пластика будут соседствовать со скульптурами из тяжелого уральского металла.

Читайте также на DK.RU, что в нашем городе в этом году уже в 16-й раз в мае, накануне всемирного Дня музеев, пройдет мероприятие «Ночь музеев». В этом году его свяжут с годом культурного наследия народов России. Дополнительной тематикой заявлен год Мамина-Сибиряка в Свердловской области.