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Где можно бесплатно получить профессию разработчика встраиваемых систем

Где можно бесплатно получить профессию разработчика встраиваемых систем
Иллюстрация: УрФУ

Больше всего бюджетных мест — 75 — в 2022 г. предлагают в магистратуре УрФУ на программе «Инженерия радиоэлектронных средств и систем». Направление стало лидером по количеству бюджетных мест.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УРФУ#НОВОСТИ

Программа создана для тех, кто хочет приобрести новые знания в технологиях 5G и интернета вещей. Студенты здесь будут разрабатывать, моделировать и тестировать беспроводные устройства, участвовать в проектировании телекоммуникационных, радиолокационных и навигационных систем. 

При обновлении программы мы учли современные тренды на конвергенцию областей знаний. Сейчас востребованы специалисты, разбирающиеся как в радиоэлектронике, так и в IT, и способные применять эти знания для разработки микроархитектуры процессоров, сетевых устройств и других логически сложных блоков, — говорит директор ИРИТ-РтФ УрФУ Илья Обабков.

Магистры программы «Инженерия радиоэлектронных средств и систем» сегодня  работают в ведущих российских и зарубежных компаниях, среди которых: УЗГА, «Инфинет», «333», «Новатор», ЗИК, РосТест, «Тритон», НПО автоматики и др. 

Также одна из новых доступных специализаций после окончания магистратуры — разработчик встраиваемых систем. Зарплата такого специалиста, по данным hh.ru, начинается от 100 тыс. руб. в месяц. Он является мультидисциплинарным специалистом и обладает знаниями как в радиоэлектронике (архитектура микроконтроллеров и микропроцессоров, разработка на программируемых логических интегральных схемах, проектирование печатных плат), так и в информационных технологиях (программирование на C/C++, Python, архитектура и протоколы компьютерных сетей).

Как отмечают в Институте радиоэлектроники и информационных технологий, в программе магистратуры используются современные образовательные принципы: свобода выбора направления специализации, практикоориентированность подготовки и тесное взаимодействие с компаниями-работодателями. 

Узнать подробности об обучении можно по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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