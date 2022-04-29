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Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя в Екатеринбурге

Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя в Екатеринбурге
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Авито объявляет о запуске нового функционала для пользователей по подсчёту экологического вклада. Проект стал первым в России автоматическим калькулятором сохранённых природных ресурсов.

#НОВОСТИ

В профиле пользователей появятся специальные бейджи, в которых пользователи площадки могут видеть количество природных ресурсов, сохраненных благодаря их сделкам на Авито, а также предотвращенный негативный эффект на экологию. Бейдж представляет собой специальную плашку в аккаунте с обновляемой информацией о количестве сэкономленных углекислого газа, воды, энергии и различных материалов и просчитывается автоматически на основе информации о совершенных сделках с момента регистрации на Авито. За основу взята система подсчёта агентства Bloom Amsterdam и Rebel Group, специально разработанная для Авито в 2021 году. Для расчёта экологического вклада была создана специальная формула на основе коэффициента ре-потребления. Коэффициент отображает, на сколько перепродажа той или иной вещи продлевает срок ее службы.  

Свой вклад в экологию смогут оценить частные пользователи площадки — с 29 апреля бейджи будут присвоены каждому аккаунту с рейтингом не ниже 4,5 и одной или более сделок с товарами в категориях «Товары» или «Авто».

Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя в Екатеринбурге 1Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя в Екатеринбурге 2

 

Мы видим, как наши пользователи стараются повышать свой рейтинг внутри платформы и увеличивать популярность своего профиля. С одной стороны, это приводит к росту сделок, с другой — росту вклада в заботу об окружающей среде. Новый бейдж безусловно станет ещё одним атрибутом такого влияния. Пусть экологический вклад пользователя начнётся на Авито, но мы верим, что он продолжится и в поведении человека в его повседневной жизни, будь то раздельный сбор мусора, выбор экологически чистых товаров или бережное отношение в потреблении воды или электричества. И привычка вести себя осознанно через Авито рано или поздно трансформируется в привычку осознанности навсегда, — говорит Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито.

Пользователи Авито — это те люди, которые выбирают разумный подход к потреблению. С одной стороны, это возможность совершить выгодную сделку, а с другой — продлить жизнь вещам, добавляет Арина Гиршович, бренд-директор Авито.

Мы знаем, что каждый день миллионы пользователей продают и покупают на Авито, внося свой вклад в заботу об окружающей среде. Теперь этот вклад можно оценить наглядно — буквально увидеть в цифрах. Мы планируем развивать подобные механики и проекты в будущем, ведь осознанность — одна из ценностей бренда Авито, а разумное потребление заложено в основу ДНК компании» — отмечает она.

Помимо бейджей, пользователь сможет ознакомиться во всплывающем окне-подсказке с полным описанием экологического вклада, а также пройти по ссылке на специальную страницу с методикой расчета. 

Методика расчета:

Экологический вклад по четырем показателям (CO2, энергия, вода, материалы) определяется умножением коэффициента ре-потребления (соотношение срока вторичной службы к сроку первичной службы, прим.ред.) на их количественное измерение при производстве, логистике и утилизации. 

При подсчетах вклада на Авито использован усредненный коэффициент ре-потребления по наиболее популярным категориям платформы: телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, книги; одежда и обувь; легковые автомобили и мототехника. 

Для оценки выбросов CO2, энергии и воды была применена международная база данных жизненного цикла различных товаров. 

Затраченные материалы учитываются из данных от производителей, на основе которых получают усредненные данные по категориям. Оценка логистических расходов производится с учетом среднего пути до порта или аэропорта страны, а также пути наземного транспорта до выбранного региона. Для расчета расходов на утилизацию учитываются методы, применяемые для каждой конкретной категории.

Расчёт экологического вклада на примере жизненного цикла автомобиля  

Период использования — 15 лет

При производстве одного автомобиля, согласно Ecoinvent, в атмосферу в среднем выбрасывается 5 тонн парниковых газов. 

По статистике продаж, на Авито среднее время первичного пользования автомобилем составляет 10 лет. 

При сценарии, где человек покупает следующий новый автомобиль через 10 лет, в атмосферу выделяется еще 5 тонн выбросов парниковых газов на его производство. 

То есть за 15 (10 + 5) лет покупки и владения авто при таком сценарии потребления будет произведено суммарно: 5 + 2,5 = 7,5 тонн выбросов парниковых газов.

При сценарии ре-потребления, где через 10 лет другой человек покупает этот автомобиль и использует его ещё 5 лет, дополнительный выброс на производство нового авто не происходит. Таким образом, за 15 лет для производства по-прежнему выделяется 5 тонн парниковых газов.

Таким образом, разница между двумя сценариями потребления и есть экологический вклад, а экономия СО2 составляет 7,5 - 5 = 2,5 тонн  выбросов парниковых газов.

Только за 2020 год благодаря пользователям Авито был сокращен выброс 18 млн тонн парниковых газов, выделяемых при производстве новых товаров. Экологический вклад Авито составил 12 млн га сохраненного леса, 123 млн м3 воды и 74 млрд кВт часов электроэнергии. Бейдж экологического потребления является частью программы Авито по развитию осознанного потребления. В планах компании — развитие данной культуры в России. 

Справка

 
Авито — одна из крупнейших IT-компаний и самая массовая платформа для коммерции в России. Согласно данным App Annie и Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире и России. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений сегодня на Авито — более 98 млн, в марте 2022 года месячная аудитория составила 56 млн человек старше 11 лет, больше трети населения страны. Каждую секунду на Авито совершается порядка 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют свыше 760 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping (данные рейтинга data.ai (App Annie)
 

 

Автор: Гринина Ирина
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