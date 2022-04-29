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В Свердловской области ослаблен масочный режим

В Свердловской области ослаблен масочный режим
Иллюстрация: www.pexels.com

Теперь маску нужно носить только в помещениях, где большое скопление людей, а именно — от 50 человек.

#НОВОСТИ

Власти региона смягчили масочный режим. Соответствующие изменения внесены в указ №100 о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите от новой коронавирусной инфекции.

Новая редакция документа ограничивает перечень мест массового пребывания людей, где обязательным является использование защитных масок. Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. Указ будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Напомним, что власти Свердловской области считают, что, хотя коронавирус и находится в стадии отступления, отменять масочный режим полностью нецелесообразно. Власти боятся «транзитных угроз».

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 295 случаев COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 437 820 факта заболевания, скончались 10 695 человек, сообщает JustMedia.ru.

DK.RU ранее сообщал, что, по мнению ведущего эксперта медицинской ассоциации «МедЛабЭксперт» Александра Соловьева, в ближайшее время в регионы России может прийти новая волна коронавируса. И ее будет очень сложно сдержать.

Сейчас в большинстве регионов России антиковидные требования предельно смягчены, областные власти отказываются от QR-кодов, разрешают массовые мероприятия, ослабляют требования для сферы услуг и учебных заведений.

Автор: Татьяна Юстус
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