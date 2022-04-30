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Типографию «Уральский рабочий» купила московская компания

Типографию «Уральский рабочий» купила московская компания
Иллюстрация: ТАСС

Предприятие, которое выставляли на продажу уже не в первый раз, ушло с молотка за сумму в два раза меньшую, чем изначально планировало выручить Росимущество.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Типографию «Уральский рабочий» в Екатеринбурге продали на торгах за сумму в два раза ниже от изначально заявленной стоимости. Победителем аукциона стало ООО «Папирус», компания из Москвы, специализирующееся на продаже бумаги и картона.

Очередной тендер от Росимущества объявили 18 апреля 2022 г., об итогах сообщили 29 апреля. Предприятие общей площадью 33,8 тыс. кв.м. было выставлено на торги за 377,5 млн руб., хотя изначально за «Уральский рабочий» просили 690 млн. руб.

Продать типографию управление Росимущества по Свердловской области пыталось продать уже не единожды, при этом каждые последующие торги сбивали цену. В 2015 г. ведомство выставляло объект за 690 млн руб., в 2019 г. начальная стоимость составляла уже 402 млн руб. Перед апрельской продажей «Уральский рабочий» выставляли на торги 4 марта 2022 г.

Типография, напомним, была основана почти век назад, в 2024 г. В 1934 г. для издательства построили Дом печати.

Напомним, ранее стало известно, что Дом Гайдара в Екатеринбурге — деревянное строение на набережной рядом с Ельцин-центром — вовлекут в современную жизнь города. Как писал DK.RU, дом сдадут в аренду на 49 лет, власти уже ищут арендатора.

 

Автор: Александра Клименко
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